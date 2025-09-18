Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre
Pedro Martínez en la pasada edición de la Copa Faulcombridge. CTV

Pedro Martínez defenderá su corona en la Copa Faulcombridge

El torneo se celebrará en el Club de Tenis Valencia del 5 al 12 de octubre y ya se ha dado a conocer la Entry List

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:08

El Club de Tenis Valencia acogerá del 5 al 12 de octubre una nueva edición de la Copa Faulcombridge by Marcos Automoción, torneo de categoría ... ATP Challenger 125 sobre tierra batida que se ha consolidado como una cita imprescindible en el calendario internacional.

