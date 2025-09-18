Pedro Martínez defenderá su corona en la Copa Faulcombridge

El Club de Tenis Valencia acogerá del 5 al 12 de octubre una nueva edición de la Copa Faulcombridge by Marcos Automoción, torneo de categoría ... ATP Challenger 125 sobre tierra batida que se ha consolidado como una cita imprescindible en el calendario internacional.

Tras su regreso en 2022, el torneo ha visto levantar el título a jugadores de la talla de Oleksii Krutykh, Fabio Fognini y Pedro Martínez, que en 2024 conquistó el trofeo ante su público.

La edición 2025 contará con una participación de gran nivel, encabezada por el propio Pedro Martínez (No.67 ATP), que defenderá los colores locales y buscará repetir la gesta del pasado año. El valenciano parte como favorito tras su gesta con la selección española en la Copa Davis el pasado fin de semana. El checo Vit Kopriva (No.102) partirá como segundo cabeza de serie, mientras que los españoles Carlos Taberner (No.104) y Roberto Carballés (No.110) también figuran entre los principales favoritos.

La presencia internacional será igualmente destacada, con nombres como el chileno Alejandro Tabilo (No.112), el peruano Ignacio Buse (No.113), el colombiano Daniel Galán (No.130) o el argentino Marco Trungelliti (No.144), uno de los jugadores más en forma de la temporada con tres títulos en 2025.

La Copa Faulcombridge by Marcos Automoción refuerza así su posición como un torneo de referencia que combina la proyección de jóvenes talentos con la experiencia de figuras consolidadas del circuito.

Entry List ATP Challenger Valencia 2025

Pedro Martínez (No.67/ESP)

Vit Kopriva (No.102/CZE)

Carlos Taberner (No.104/ESP)

Roberto Carballés (No.110/ESP)

Alejandro Tabilo (No.112/CHI)

Ignacio Buse (No.113/PER)

Elmer Moller (No.115/DEN)

Dusan Lajovic (No.127/SRB)

Daniel Galán (No.130/COL)

Andrea Pellegrino (No.135/ITA)

Marco Trungelliti (No.144/ARG)

Guy Den Ouden (No.160/NED)

Vilius Gaubas (No.161/LTU)

Daniel Mérida (No.166/ESP)

Thiago Monteiro (No.170/BRA)

Luka Pavlovic (No.193/FRA)

Daniel Rincón (No.209/ESP)

Pablo Llamas (No.222/ESP)

Jan Choinski (No.227/GBR)

Stefano Travaglia (No.232/ITA)

Diego Dedura (No.339/GER)