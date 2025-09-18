Torrent consagra a Anabel Medina como «la Xiqueta de Torrent» y nueva Embajadora del Deporte La alcaldesa Folgado destaca que Medina «encarna lo mejor de nuestra ciudad: talento, humildad y amor por Torrent»

P. M. VALENCIA Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:51 Comenta Compartir

Torrent vivió la noche de este miércoles una velada inolvidable en la XXXIX Gala del Deporte, un acto de reconocimiento al esfuerzo, la constancia y los logros de los deportistas torrentinos, que culminó con la proclamación de la tenista Anabel Medina como Embajadora del Deporte de Torrent. La emoción de la deportista torrentina y las palabras de la alcaldesa, Amparo Folgado, marcaron una de las ediciones más especiales de esta cita anual.

El Auditori de Torrent se llenó de público, familiares, clubes, asociaciones y representantes de la sociedad civil y deportiva de la ciudad para rendir homenaje a los mejores deportistas del año y a una trayectoria ejemplar que ha llevado el nombre de Torrent por todo el mundo.

La concejal de Deportes, Mª Ángeles Lerma, quiso destacar que «esta gala, además de un reconocimiento a nuestros mejores deportistas locales, tiene un significado mayor: es un reconocimiento al deporte en general y a lo que representa en la sociedad». Asimismo, subrayó que el deporte fomenta valores como la disciplina, la constancia, el trabajo en equipo, la inclusión y la tolerancia, y agradeció expresamente la implicación de clubes, entrenadores, deportistas y familias «porque sin vuestra dedicación esto no sería posible y gracias a vosotros Torrent es hoy un referente a nivel deportivo».

El momento más esperado de la noche fue la intervención de Anabel Medina, quien, visiblemente emocionada tras la proyección de un vídeo con imágenes de su carrera, recordó con gratitud sus inicios en el Club de Tenis Villacarmen, el polideportivo que hoy lleva su nombre, y en el Club de Tenis Torrent.

«Si hace 43 años me hubiesen dicho que hoy estaría aquí recibiendo este reconocimiento como embajadora de mi ciudad, nunca lo habría creído. Este día es muy especial para mí», afirmó.

Con orgullo, Medina subrayó que decidió desarrollar su carrera profesional desde Torrent, sin marcharse al extranjero, porque aquí encontró la infraestructura, el apoyo y, sobre todo, la cercanía de su familia. «Muchos deportistas se van fuera buscando mejores oportunidades, pero yo sabía que Torrent era el mejor sitio. No quería salir de aquí, quería estar con mi familia y sabía que Torrent me daría la oportunidad de crecer como deportista. Y no me equivoqué».

Uno de los momentos más entrañables de su discurso llegó cuando compartió la anécdota que la identifica ya para siempre con el sobrenombre de «la Xiqueta de Torrent», un apodo que, según explicó, lleva con orgullo allá donde va: «Cada vez que alguien recibe un mensaje mío y no me tiene guardada en el teléfono, aparece como 'la Xiqueta de Torrent'. Ese es el orgullo que siento por mi ciudad y que siempre quiero llevar conmigo».

Entre aplausos, la nueva embajadora del deporte torrentino agradeció el apoyo de su familia y de todos aquellos que han estado a su lado a lo largo de su trayectoria: «Gracias por ayudarme a ser lo que soy y por transmitirme los valores que me acompañan. Muchísimas gracias Torrent, siempre os llevaré en mi corazón».

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, cerró la gala con un discurso cargado de sentimiento y orgullo hacia los deportistas torrentinos y, de manera especial, hacia Anabel Medina.

«El deporte es una escuela de vida, de superación personal, de disciplina y de solidaridad. Hoy reconocemos el esfuerzo de quienes hacen grande el deporte en Torrent, de los que llevan el nombre de nuestra ciudad allá donde van», destacó Folgado.

La alcaldesa recordó que Anabel Medina ya era, de facto, embajadora de Torrent mucho antes de este nombramiento: «Ha llevado con orgullo el nombre de nuestra ciudad, de Torrent, de la Comunitat Valenciana y de España en todo el mundo, desde las Olimpiadas hasta Roland Garros. Ella encarna lo mejor de Torrent: el talento, la humildad, la entrega y el amor por su gente y por su ciudad».

Uno de los pasajes más emotivos de sus palabras llegó al recordar el papel del Polideportivo Anabel Medina, que durante los meses posteriores a la Dana se convirtió en centro de solidaridad, acogiendo a voluntarios y profesionales que ayudaron a las familias afectadas. «Ese polideportivo refleja lo que eres tú, Anabel: constancia, fortaleza y generosidad. Nunca mejor puesto un nombre en un polideportivo».

Dirigiéndose a la deportista, Folgado concluyó con una frase que resonó en todo el auditorio: «No cambies nunca Anabel. Que la Xiqueta de Torrent nunca pierda su sonrisa ni su orgullo por este pueblo, porque eso es lo que nos hace grandes como ciudad».

Además del nombramiento de la embajadora del deporte, la XXXIX Gala del Deporte de Torrent sirvió para reconocer la labor de clubes, asociaciones, entrenadores y jóvenes promesas que durante el último año han dejado huella en el panorama deportivo local, autonómico, nacional e incluso internacional.

Lerma también quiso remarcar la importancia de esta red de apoyo que sostiene al deporte base torrentino: «Durante todos estos meses me he reunido con la mayoría de los clubes deportivos de nuestra ciudad y he encontrado personas voluntarias que trabajan con compromiso firme y consciente de la importancia del deporte en el desarrollo integral de nuestros niños y jóvenes. Gracias porque han sido y seguirán siendo muchos los éxitos de nuestros deportistas locales».

La velada puso en valor que detrás de cada trofeo y cada victoria se esconden horas de esfuerzo, perseverancia y sacrificio, pero también el apoyo indispensable de las familias, entrenadores y técnicos. «Gracias a todos por no desfallecer, por llevar el nombre de Torrent aunque cueste, aunque duela, aunque canse. Torrent se siente orgullosa de vosotros», señaló la alcaldesa