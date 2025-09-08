Así queda el ranking ATP tras la victoria de Alcaraz en el US Open El murciano regresa al número 1

JZ y AFP Lunes, 8 de septiembre 2025, 09:35 Comenta Compartir

Carlos Alcaraz ya luce en lo más alto del ranking ATP después de su incontestable triunfo frente a Jannik Sinner. El murciano ha recuperado el número 1 y desbanca al italiano, que queda relegado al segundo puesto.

Campeón de seis Grand Slams con solo 22 años, Alcaraz avanza al ritmo de los mayores gigantes de su deporte sin perder su esencia de brindar espectáculo a los aficionados.

«Quiero convertirme en el más grande de la historia, pero lo más importante es divertirme», resumió en un documental que le dedicó Netflix recientemente y que levantó cierta polvareda.

En 'A mi manera', el heredero de Rafael Nadal defiende su búsqueda del equilibrio entre entre una carrera estelar y las ganas de un veinteañero de disfrutar los placeres de la vida.

Ha logrado más títulos (7) y partidos ganados (61) que nadie en el circuito, a la vez que se tomó periodos de descanso cuando lo necesitaba para desconectar con su familia y amigos.

En Nueva York, donde no concedió un solo set hasta la final, no cayó en ninguna de las numerosas desconexiones que le llevaron a dolorosas derrotas en el pasado.

Así queda el ranking ATP:

1. Carlos Alcaraz, 11.540 puntos

2. Jannik Sinner, 10.780 puntos

3. Alexander Zverev, 5.930 puntos

4. Novak Djokovic, 4.830 puntos

5. Taylor Fritz, 4.675 puntos

6. Ben Shelton, 4.280 puntos

7. Jack Draper, 3.690 puntos

8. Alex de Miñaur, 3.545 puntos

9. Lorenzo Musetti, 3.505 puntos

10. Karen Khachanov, 3.280 puntos

Temas

Carlos Alcaraz