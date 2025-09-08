Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Se retira Jaume Doménech, el portero del último título del Valencia
Alcaraz, en la final del US Open. Reuters

Así queda el ranking ATP tras la victoria de Alcaraz en el US Open

El murciano regresa al número 1

JZ y AFP

Lunes, 8 de septiembre 2025, 09:35

Carlos Alcaraz ya luce en lo más alto del ranking ATP después de su incontestable triunfo frente a Jannik Sinner. El murciano ha recuperado el número 1 y desbanca al italiano, que queda relegado al segundo puesto.

Campeón de seis Grand Slams con solo 22 años, Alcaraz avanza al ritmo de los mayores gigantes de su deporte sin perder su esencia de brindar espectáculo a los aficionados.

«Quiero convertirme en el más grande de la historia, pero lo más importante es divertirme», resumió en un documental que le dedicó Netflix recientemente y que levantó cierta polvareda.

En 'A mi manera', el heredero de Rafael Nadal defiende su búsqueda del equilibrio entre entre una carrera estelar y las ganas de un veinteañero de disfrutar los placeres de la vida.

Ha logrado más títulos (7) y partidos ganados (61) que nadie en el circuito, a la vez que se tomó periodos de descanso cuando lo necesitaba para desconectar con su familia y amigos.

En Nueva York, donde no concedió un solo set hasta la final, no cayó en ninguna de las numerosas desconexiones que le llevaron a dolorosas derrotas en el pasado.

Así queda el ranking ATP:

1. Carlos Alcaraz, 11.540 puntos

2. Jannik Sinner, 10.780 puntos

3. Alexander Zverev, 5.930 puntos

4. Novak Djokovic, 4.830 puntos

5. Taylor Fritz, 4.675 puntos

6. Ben Shelton, 4.280 puntos

7. Jack Draper, 3.690 puntos

8. Alex de Miñaur, 3.545 puntos

9. Lorenzo Musetti, 3.505 puntos

10. Karen Khachanov, 3.280 puntos

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres detenidos por una riña tumultuaria en pleno centro de Valencia
  2. 2 Un concejal de Moncada se enzarza en una trifulca tras insultos a Pedro Sánchez
  3. 3 El robo de coches se desborda un 933% en un municipio valenciano en solo un año
  4. 4 Detenido un guardia civil por agredir a una joven engrilletada en Oliva
  5. 5 «Ver la cara de felicidad y la respuesta de la sociedad a Juan Roig le llena de orgullo»
  6. 6 El momento más mágico de la noche en el Roig Arena
  7. 7

    La nueva Valencia de los 17 PAI
  8. 8 Un niño con autismo resulta herido grave tras caer desde un segundo piso en Valencia
  9. 9 Cinco jóvenes heridos en un accidente en la A-23 en Sagunt
  10. 10 Dos heridos graves al volcar un autocar con 60 pasajeros en Barcelona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Así queda el ranking ATP tras la victoria de Alcaraz en el US Open

Así queda el ranking ATP tras la victoria de Alcaraz en el US Open