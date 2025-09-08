Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Detenido un guardia civil por agredir a una joven engrilletada en Oliva
Alcaraz levanta el trofeo del US Open.

Ver 19 fotos
Alcaraz levanta el trofeo del US Open. Reuters

El gesto de Nadal con Alcaraz tras proclamarse campeón del US Open

El balear no tardó en felicitar al murciano por su sexto Grand Slam

J.Zarco

Valencia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:29

Carlos Alcaraz logró este domingo su segundo US Open y su sexto Grand Slam después de un inmejorable partido ante Jannik Sinner. El murciano, que ha completado un torneo excelso en el que tan solo ha concedido un set, logra recuperar el número 1 del mundo tras su victoria.

Quien algo sabe de ganar Grand Slam es Rafael Nadal, que a lo largo de su exitosa carrera consiguió ganar hasta 22. El balear también se ha coronado hasta en cuatro ocasiones en Nueva York. Ahora, ha querido ser uno de los primeros en felicitar al murciano tras su imponente triunfo en el US Open.

«¡Enhorabuena @carlosalcaraz! ¡De nuevo Campeón del @usopen y número 1! Felicidades por todo el trabajo que hay detrás de esta gran temporada», ha escrito la leyenda española del tenis en su cuenta oficial de 'X'.

No ha sido, lógicamente, la única felicitación. Desde la Casa Real también han aprovechado para enviarle un mensaje: «¡Enhorabuena, @carlosalcaraz! ¡Eres el número 1! Otro Grand Slam que se suma a tu formidable carrera y que enorgullece a todo el deporte español. Gracias por regalarnos otra victoria para la historia.

Del mismo modo lo ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: «¡Enorme, @carlosalcaraz Otro #USOpen para la historia. Gracias por hacernos disfrutar y soñar con tu tenis!».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres detenidos por una riña tumultuaria en pleno centro de Valencia
  2. 2 Un concejal de Moncada se enzarza en una trifulca tras insultos a Pedro Sánchez
  3. 3 El robo de coches se desborda un 933% en un municipio valenciano en solo un año
  4. 4

    La nueva Valencia de los 17 PAI
  5. 5 El momento más mágico de la noche en el Roig Arena
  6. 6 «Ver la cara de felicidad y la respuesta de la sociedad a Juan Roig le llena de orgullo»
  7. 7 Un niño con autismo resulta herido grave tras caer desde un segundo piso en Valencia
  8. 8

    Trump convoca a los líderes europeos en Washington y declara que no está «contento» con Putin
  9. 9 Cinco jóvenes heridos en un accidente en la A-23 en Sagunt
  10. 10 Dos heridos graves al volcar un autocar con 60 pasajeros en Barcelona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El gesto de Nadal con Alcaraz tras proclamarse campeón del US Open