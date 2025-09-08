El gesto de Nadal con Alcaraz tras proclamarse campeón del US Open
El balear no tardó en felicitar al murciano por su sexto Grand Slam
J.Zarco
Valencia
Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:29
Carlos Alcaraz logró este domingo su segundo US Open y su sexto Grand Slam después de un inmejorable partido ante Jannik Sinner. El murciano, que ha completado un torneo excelso en el que tan solo ha concedido un set, logra recuperar el número 1 del mundo tras su victoria.
Quien algo sabe de ganar Grand Slam es Rafael Nadal, que a lo largo de su exitosa carrera consiguió ganar hasta 22. El balear también se ha coronado hasta en cuatro ocasiones en Nueva York. Ahora, ha querido ser uno de los primeros en felicitar al murciano tras su imponente triunfo en el US Open.
«¡Enhorabuena @carlosalcaraz! ¡De nuevo Campeón del @usopen y número 1! Felicidades por todo el trabajo que hay detrás de esta gran temporada», ha escrito la leyenda española del tenis en su cuenta oficial de 'X'.
¡Enhorabuena @carlosalcaraz! ¡De nuevo Campeón 🏆 del @usopen y número 1!— Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 7, 2025
Felicidades por todo el trabajo que hay detrás de esta gran temporada 💪🏼 pic.twitter.com/K6KTfmOwxm
No ha sido, lógicamente, la única felicitación. Desde la Casa Real también han aprovechado para enviarle un mensaje: «¡Enhorabuena, @carlosalcaraz! ¡Eres el número 1! Otro Grand Slam que se suma a tu formidable carrera y que enorgullece a todo el deporte español. Gracias por regalarnos otra victoria para la historia.
Del mismo modo lo ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: «¡Enorme, @carlosalcaraz Otro #USOpen para la historia. Gracias por hacernos disfrutar y soñar con tu tenis!».
