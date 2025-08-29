A qué hora juega hoy y dónde ver a Alcaraz contra Darderi en el US Open: estrena turno en tercera ronda El español busca el pase a octavos de final

Carlos Alcaraz sigue con paso firme en el US Open. El murciano, que ha estrenado look con la cabeza rapada, ya está en tercera ronda después de superar sin problemas a Opelka en su debut y posteriormente al italiano Bellucci (6-1, 6-0 y 6-3). El español persigue el objetivo de repetir el título que logró en 2022.

«Si hubiera sido un partido muy difícil, donde hubiera tenido que luchar mucho más y salvar momentos complicados, sería algo positivo de cara a lo que viene en el torneo. Pero tampoco me voy a quejar de que haya durado tan poco» señaló Alcaraz.

«Creo que lo que pasó el año pasado fue útil. En ese momento lo vi cómo lo peor que había hecho en mi vida, siendo honesto. Creo que cuando perdí en segunda ronda el año pasado fue uno de esos momentos en los que aprendí mucho sobre cómo manejar ciertas situaciones, sobre cómo debería haber hecho las cosas mucho mejor. Creo que este año lo he hecho muchísimo mejor. Así que fue una experiencia de la que aprendí bastante», apuntó sobre su derrota el año pasado ante Botic van de Zandschulp.

Ahora, su siguiente obstáculo será el italiano Luciano Darderi, número 34 del mundo y que llega tras eliminar a Hijikata en tres mangas y Spizzirri en cuatro. De conseguir el triunfo, se enfrentaría en octavos de final al ganador del Bonzi-Rinderknech.

Nuevo turno

El encuentro entre Alcaraz y Darderi será este viernes a las 17:30 hora española (11:30 en Estados Unidos). El número 2 del mundo estrena turno matinal ya que hasta ahora había jugado en el de la tarde. El choque se podrá ver en televisión a través de Movistar Plus, que posee los derechos del torneo.

