Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El tráfico colapsa la avenida Pío Baroja de Valencia, a la altura del Bioparc

Jiri Lehecka

0 3

Carlos Alcaraz

0 4
US Open | Cuartos

Directo | Lehecka - Alcaraz

Icono

Como era previsible, está subiendo el nivel Jiri Lehecka tras sacudirse los nervios iniciales, especialmente con el saque.

Icono3 - 4

[ SET 1 ]

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jiri Lehecka que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto

Icono40 - 15

Ace de Jiri Lehecka con un saque liftado que no puede devolver Carlos Alcaraz

Icono30 - 15

Segundo servicio liftado de Jiri Lehecka, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono15 - 15

Jiri Lehecka con una volea cercana a la red consigue el punto

Icono0 - 15

El golpe de derecha de Jiri Lehecka se va fuera

Icono

Camina Alcaraz con paso muy firme con su servicio y no encuentra el modo el tenista centroeuropeo de poder hacer daño al español.

Icono2 - 4

[ SET 1 ]

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Jiri Lehecka y consigue el punto

Icono15 - 40

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Jiri Lehecka y consigue el punto

Icono15 - 30

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Jiri Lehecka y consigue el punto

Icono15 - 15

El revés de Carlos Alcaraz se va fuera

Icono0 - 15

Saque liftado de Carlos Alcaraz, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono

Mejora prestaciones ahora Jiri Lehecka con su saque y se anota un juego relativamente cómodo tras haberlo pasado realmente mal en sus dos anteriores turnos de servicio.

Icono2 - 3

[ SET 1 ]

Saque liftado de Jiri Lehecka, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono40 - 15

Ace de Jiri Lehecka con un saque cortado que no puede devolver Carlos Alcaraz

Icono30 - 15

Jiri Lehecka estrella su golpe de derecha en la red

Icono30 - 0

Segundo servicio liftado de Jiri Lehecka, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono15 - 0

Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red

Icono

Segundo juego en blanco para Alcaraz con turno de saque y eso supone que Jiri Lehecka aún no le ha podido hacer ningún punto desde la zona de resto.

Icono1 - 3

[ SET 1 ]

Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Jiri Lehecka

Icono0 - 40

Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Jiri Lehecka se apunta el tanto

Icono0 - 30

El revés de Jiri Lehecka se va fuera

Icono0 - 15

El globo de Jiri Lehecka se va fuera

Icono

No está encontrando de momento las mejores sensaciones el tenista checo con su saque y es que seguro que le está pesando la presión. No en vano, esta es la primera vez que disputa un partido de cuartos de final en un torneo de Grand Slam.

Icono

Jiri Lehecka inaugura su casillero de juegos en este partido y lo hace sufriendo mucho, tras levantar una bola de break en contra.

Icono1 - 2

[ SET 1 ]

El revés de Carlos Alcaraz se va fuera

IconoAD - 40

El passing shot de Carlos Alcaraz se estrella en la red

Icono40 - 40

El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera

Icono

BOLA DE BREAK PARA ALCARAZ !!! Muchos problemas de Jiri Lehecka con su saque y ya acumula tres dobles faltas en el partido.

Icono30 - 40

Jiri Lehecka falla su segundo servicio, doble falta

Icono30 - 30

Jiri Lehecka no consigue superar la red con su volea

Icono30 - 15

Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red

Icono15 - 15

El revés de Carlos Alcaraz se va fuera

Icono0 - 15

Jiri Lehecka estrella su golpe de revés en la red

Icono

El jugador de El Palmar confirma el break conseguido en el juego anterior en blanco y comienza como una apisonadora este partido de cuartos de final en el Grand Slam neoyorkino.

Icono0 - 2

[ SET 1 ]

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Jiri Lehecka y consigue el punto

Icono0 - 40

Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono0 - 30

Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono0 - 15

Saque liftado de Carlos Alcaraz, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono

El tenista español rompe el servicio de su rival a las primeras de cambio y arranca el partido con una interesante ventaja.

Icono

BREAK DE CARLOS ALCARAZ !!!

Icono0 - 1

[ SET 1 ]

Jiri Lehecka estrella su golpe de revés en la red

Icono

Segunda bola de rotura para Alcaraz y llega después de una nueva doble falta del checo...

Icono40 - AD

Jiri Lehecka falla su segundo servicio, doble falta

Icono40 - 40

El revés de Carlos Alcaraz se va fuera

Icono

BOLA DE BREAK PARA ALCARAZ !!! Le llega muy rápido su primera oportunidad del partido...

Icono30 - 40

Gran volea desde media pista de Carlos Alcaraz que supera a Jiri Lehecka y consigue el punto

Icono30 - 30

Ace de Jiri Lehecka con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Carlos Alcaraz

Icono15 - 30

Jiri Lehecka estrella su golpe de revés en la red

Icono15 - 15

Jiri Lehecka falla su segundo servicio, doble falta

Icono15 - 0

Saque liftado de Jiri Lehecka, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono

Este será el cuarto duelo entre ambos jugadores y el jugador español domina el cara a cara con dos victorias y una derrota.

Icono

Además del mencionado título en Brisbane, Lehecka disputó la final en el torneo londinense de Queen´s, cayendo a manos del propio Carlos Alcaraz en la única ocasión en el que se han enfrentado en la presente temporada.

Icono

Jiri Lehecka ocupa actualmente el 21º puesto en el ranking ATP. El tenista de Mlada Boleslav ha conseguido dos títulos a lo largo de su trayectoria, el último precisamente esta temporada en Brisbane.

Icono

DATO. Carlos Alcaraz ha alcanzado la final en los siete últimos torneos que ha disputado y no falla desde que cayera a manos de Jack Draper en las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells.

Icono

El murciano atesora este año victorias en Roland Garros, los Masters 1000 de Roma, Montecarlo y Cincinatti, además de los torneos de Rotterdam y Queen´s. Disputó, a su vez, las finales en Wimbledon y el Conde de Godó de Barcelona.

Icono

Alcaraz tratará de mantener su gran nivel actual a cierre de año en una temporada que está siendo extraordinaria y en la que ya ha conseguido seis títulos, igualando la mejor cifra en cuanto a campeonatos de su trayectoria (también seis en 2023).

Icono

El jugador de El Palmar aspira a recuperar también el número 1 de la ATP a la conclusión de este torneo, aunque para ello tendría que hacerse con el título y, de no conseguirlo, dependería del resultado que consiga Jannik Sinner, el jugador que comanda ahora mismo el ranking.

Icono

Carlitos Alcaraz tratará de conseguir este año la que sería su segunda corona en Nueva York después de haber conquistado el título en 2022 y alcanzar precisamente las semifinales en 2023.

Icono

El tenista español busca su pase a las semifinales en este último Grand Slam de la temporada por tercera vez en su trayectoria, la primera desde 2023.

Icono

Buenas tardes !! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de octavos de final del US Open entre Carlos Alcaraz y el checo Jiri Lehecka. ¿Preparados? Comenzamos…

Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre herido grave tras recibir varios disparos de escopeta en una calle de Alfafar
  2. 2 Cómo solicitar y cobrar las nuevas ayudas de la dana sin hacer nada: 3.000 euros por familia y 2.500 por coche
  3. 3 A prisión por intentar matar a un hombre en un pub de Paiporta tras cortarle la yugular
  4. 4

    El agresor de Alfafar disparó tres veces a la víctima, que está en estado de coma inducido
  5. 5 Un informe de Emergencias desvela que Aemet señaló hasta en tres ocasiones que la dana se iría a la serranía de Cuenca
  6. 6 Aemet anuncia una semana inestable con chubascos y avanza qué día lloverá en la Comunitat
  7. 7 Quién es Lucas Beltrán, nuevo jugador del Valencia CF: su conexión con Julián Alvárez
  8. 8 Cómo pedir el bono comercio en Valencia y cuándo se puede usar
  9. 9

    Mazón abre el curso con el anuncio de 350 millones de euros más en ayudas directas a los afectados por la dana
  10. 10 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Directo | Lehecka - Alcaraz

Directo | Lehecka - Alcaraz