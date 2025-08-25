Alcaraz - Opelka: horario y dónde ver la primera ronda del US Open

J.Zarco Valencia Lunes, 25 de agosto 2025, 08:22 Comenta Compartir

Llegó el momento del último Grand Slam del año. Después de imponerse en el Masters 1.000 de Cincinnati, Carlos Alcaraz llega al US Open con el firme objetivo de volver a lograr el título que ya consiguió en 2022 y que supondría el sexto 'major' de su carrera. El murciano también persigue el objetivo de recuperar el número 1, algo que lograría si se proclama campeón.

No tiene un cuadro nada sencillo el de El Palmar, que debutará ante Railly Opelka, número 66 de la clasificación ATP. El americano, cuya mayor virtud es su poderoso servicio, no es rival fácil para su primer partido. En segunda ronda, se enfrentaría al ganador del Belluci-Shang y en tercera, supuestamente a Darderi.

El camino de Alcaraz comenzaría a complicarse a partir de octavos, donde se podría medir al español Alejandro Davidovich, mientras que en cuartos a Shelton y en semifinales a Djokovic o Taylor Fritz. Ante Sinner solo podría jugar en una posible final.

Sin embargo, Carlitos no mira más allá de su primer choque ante Opelka, que jugará en la madrugada de este lunes a martes alrededor de las 3:00 horas (cuando finalice el Williams-Muchova que arranca a la 1:00). El encuentro se podrá seguir en televisión a través de Movistar Plus, que posee los derechos del torneo.

En la primera ronda del torneo ya ha habido sorpresas como la eliminación de Medvedev ante Bonzi, que sigue su particular caída libre. Por su parte, Djokovic ha arrancado con firmeza ganando 6-1, 7-6 y 6-2 al amerciano Tien.

