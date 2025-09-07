A qué hora juega Alcaraz la final del US Open y dónde verlo por televisión El italiano Sinner, que ha disputado todas las finales de Grand Slam este año, será el rival del murciano

Carlos Alcaraz disputa la final del US contra Jannick Sinner este domingo 7 de septiembre sin haber cedido ni un solo set. El partido se celebra en la pista central a partir de las 20 horas en la península ibérica (las 19.00 en Canarias y las 14.00 en Nueva York) y se puede ver en directo, pero no en abierto, ya que lo emite Movistar + a través de todos sus canales.

El camino de Carlos Alcaraz a la final del US Open 2025:

Primera ronda: Reilly Opelka (USA), 6-4, 7-5, 6-4

Segunda ronda: Mattia Bellucci (ITA), por 6-1, 6-0, 6-3

Tercera ronda: Luciano Darderi (ITA), por 6-2, 6-4, 6-3

Octavos: Arthur Rinderknech (FRA). por 7-6 (3), 6-3, 6-4

Cuartos de final: Jiri Lehecka (CZE), por 6-4, 6-2, 6-4

Semifinales: Novak Djokovic (SRB), por 6-4, 7-6 (4) y 6-2

El camino de Sinner

Primera ronda: Vit Kopriva (CZE) por 6-1, 6-1, 6-2

Segunda ronda: Alexei Popyrin (AUS) por 6-3, 6-2, 6-2

Tercera ronda: Denis Shapovalov (CAN) por 5-7, 6-4, 6-3, 6-3

Octavos de final: Alexander Bublik (KAZ) por 6-1, 6-1, 6-1

Cuartos de final: Lorenzo Musetti (ITA) por 6-1, 6-4, 6-2

Semifinales: Felix Auger-Aliassime (CAN) por 6-1, 3-6, 6-3, 6-4

