AFP

A qué hora juega Alcaraz la final del US Open y dónde verlo por televisión

El italiano Sinner, que ha disputado todas las finales de Grand Slam este año, será el rival del murciano

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:17

Carlos Alcaraz disputa la final del US contra Jannick Sinner este domingo 7 de septiembre sin haber cedido ni un solo set. El partido se celebra en la pista central a partir de las 20 horas en la península ibérica (las 19.00 en Canarias y las 14.00 en Nueva York) y se puede ver en directo, pero no en abierto, ya que lo emite Movistar + a través de todos sus canales.

Puedes seguir el partido punto a punto en directo a través de www.lasprovincias.es

Alcaraz-Sinner: estadísticas y resultado en vivo

El camino de Carlos Alcaraz a la final del US Open 2025:

Primera ronda: Reilly Opelka (USA), 6-4, 7-5, 6-4

Segunda ronda: Mattia Bellucci (ITA), por 6-1, 6-0, 6-3

Tercera ronda: Luciano Darderi (ITA), por 6-2, 6-4, 6-3

Octavos: Arthur Rinderknech (FRA). por 7-6 (3), 6-3, 6-4

Cuartos de final: Jiri Lehecka (CZE), por 6-4, 6-2, 6-4

Semifinales: Novak Djokovic (SRB), por 6-4, 7-6 (4) y 6-2

El camino de Sinner

Primera ronda: Vit Kopriva (CZE) por 6-1, 6-1, 6-2

Segunda ronda: Alexei Popyrin (AUS) por 6-3, 6-2, 6-2

Tercera ronda: Denis Shapovalov (CAN) por 5-7, 6-4, 6-3, 6-3

Octavos de final: Alexander Bublik (KAZ) por 6-1, 6-1, 6-1

Cuartos de final: Lorenzo Musetti (ITA) por 6-1, 6-4, 6-2

Semifinales: Felix Auger-Aliassime (CAN) por 6-1, 3-6, 6-3, 6-4

A qué hora juega Alcaraz la final del US Open y dónde verlo por televisión