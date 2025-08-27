Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Alcaraz, en su partido de primera ronda ante Opelka.

Alcaraz, en su partido de primera ronda ante Opelka. Reuters

Alcaraz - Bellucci: a qué hora se juega y dónde ver hoy miércoles la segunda ronda del US Open

El murciano busca su segundo triunfo en el último Grand Slam de la temporada

J.Zarco

Valencia

Miércoles, 27 de agosto 2025, 11:54

Carlos Alcaraz superó sin problemas a Opelka en su debut en el US Open y ahora se enfrenta en segunda ronda al italiano Bellucci, que eliminó a Shang después de que se retirara en el cuarto set. El murciano estrenó un nuevo look, con el pelo rapado, que dio mucho que hablar este lunes.

«Ha sido una primera ronda difícil, pero en general estoy muy contento con la forma en la que he gestionado todo lo que he jugado hoy: buenas devoluciones, buenos puntos desde la línea de fondo, buenos saques...», afirmó el murciano en la rueda de prensa posterior a su victoria por 6-4, 7-5 y 6-4 contra el número 67 del mundo.

También se pronunció sobre el partido de segunda ronda ante Bellucci, número 65 del ranking ATP. «Mañana, voy a tratar de practicar un poco para conseguir más ritmo. La próxima ronda va a ser con más ritmo, jugando más punto desde la línea de fondo, así que vamos a ver», remarcó.

El partido entre Alcaraz y Bellucci será en la madrugada de este miércoles a jueves a las 1:00 horas en España (19:00 hora local). Se podrá ver en televisión a través de Movistar Plus, que posee los derechos del torneo.

Este miércoles también será el turno para Djokovic, que jugará su partido de segunda ronda a las 17:30 horas frente al americano Zachary Svajda, número 145 del mundo. Sinner, por su parte, debutó el martes con victoria contundente por 6-1, 6-1 y 6-2 ante Kopriva.

