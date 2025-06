Nuria Párrizas se lleva el título a ritmo de traca

Nuria Párrizas se coronó en Valencia a ritmo de traca —la que se disparó durante la entrega de premios— y lo hizo por todo lo ... alto, venciendo en la final del BBVA Open Internacional a la estadounidense Louisa Chirico, en un apretado encuentro que, aunque se decidió en dos mangas, se tuvo que pelear hasta el final por el igualadísimo nivel entre las dos contendientes del único torneo WTA de la Comunitat Valenciana. El marcador definitivo de 7-5 y 7-6 (9) reflejó la igualdad que hubo entre las dos tenistas, que se lo dejaron todo sobre el polvo de arcilla del Club de Tenis Valencia, que volvió a disfrutar de lo lindo.

La española culmina así una gran semana en casa, en la que partía como favorita no solo por ranking si no por ser una tenista local. La andaluza hizo valer su cartel y no falló en los momentos importantes, a pesar de que por momentos cedió su servicio y se llegó a poner por detrás en el marcador, algo que pudo remediar trabajando desde su derecha para incomodar a la norteamericana. Párrizas, con el triunfo en el BBVA Open Internacional de Valencia, suma los 125 puntos que repartía el torneo para su ranking de la WTA, en el que escala una veintena de puestos, entrando de nuevo entre las cien mejores. Empezará la próxima semana en el puesto 85 del ranking femenino mundial, siendo la tercera mejor raqueta nacional por detrás de Paula Badosa (10ª) y Jéssica Bouzas (60ª).

Por otro lado, en la final del cuadro de dobles, no pudo haber triunfo español ya que la pareja formada por Yvonne Cavalle y la valenciana Ángela Fita no pudo superar al tándem de la rusa Maria Kozyreva y la bielorrusa Iryna Shymanovich, que se coronaron campeonas por parejas del BBVA Open Internacional tras ganar el partido por el título en dos cortas mangas, con un marcador definitivo de 6-3 y 6-4, haciendo valer su cartel de favoritas, ya que eran la pareja con mejor ranking del cuadro. Finalmente, el BBVA Open Internacional de Valencia disfrutó también de las mejores raquetas del futuro con la final del torneo sub-14, en el que Sofía Kova se coronó como la mejor raqueta joven de la región, con victoria por 6-2 y 6-0.

A la entrega de premios asistieron Ximo Raga, director de banca privada Territorial Este de BBVA; Miguel Selvi, presidente del Sporting Club de Tenis Valencia; César Lorente, director de transformación Territorial Este de BBVA; Miguel Díaz, presidente de la Real Federación Española de Tenis; José Manuel Mieres, director Territorial Este de BBVA; Rocío Gil, concejal de Deportes, Igualdad y Educación del Ayuntamiento de Valencia; Joaquín Ríos , director ejecutivo de Tennium; Anabel Medina, directora del torneo y la directora de Caritas Valencia, aurora Aranda, que recibió un cheque solidario por parte de la organización del BBVA Open Internacional de Valencia, que cerró una nueva edición llena de éxitos tanto sobre la pista de polvo de arcilla como en las gradas, con un lleno absoluto de público para los partidos finales de este domingo tenístico.