Alcaraz mejora rumbo a octavos de final de Cincinnati El tenista murciano dejó a un lado los vaivenes del debut en Estados Unidos y sumó un triunfo más plácido ante Medjedovic

Enric Gardiner Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:09 | Actualizado 00:49h.

Era lógico que Carlos Alcaraz mejorase la imagen dada ante Damir Dzumhur en el debut en Cincinnati y el murciano cumplió este martes. En un partido mucho más regular y consistente, el murciano sumó ante el prometedor Hamad Medjedovic (6-4 y 6-4) el segundo triunfo de la gira de cemento norteamericana y está en octavos de final del Masters 1.000 de Cincinnati.

En una jornada extraña la ciudad estadounidense, con lluvia que retrasó más de una hora el encuentro, pero a la vez con un calor agobiante que provocó el mareo de Francisco Comesaña en el partido anterior a este, Alcaraz dejó la inconsistencia a un lado para mantener su impecable registro ante todos aquellos serbios que no se llaman Novak Djokovic.

El de El Palmar se ha medido a siete serbios distintos y el único que ha conseguido derrotarle ha sido el campeón de 25 Grand Slams. El de este martes era el primer duelo ante un Medjedovic muy prometedor, con hechuras de jugador de mejor 'ranking', pero al que una lesión en febrero y otra en Wimbledon, tras una fea caída, le ha trastocado el año.

El serbio jugó muy bien los seis primeros juegos, hasta que un eterno juego, en el que Alcaraz necesitó cuatro bolas de 'break' le descarriló. Se le fue la primera rotura del partido y con él el set. Estaba ligeramente sofocado y llegó a meter la cabeza en una nevera para refrescarse. En la grada, su entrenador no podía disimular el calor y, mientras le daba ánimos, se secada con la toalla.

Volvieron los fantasmas

Medjedovic boqueaba, mientras Alcaraz estaba un tono más cómodo en el calor, y el murciano se puso con 'break' de ventaja en el segundo, disparado hacia una victoria cómoda. Sin embargo, los fantasmas volvieron a aparecer y con una doble falta, Alcaraz regaló su servicio.

«Voy todas a dónde está él. Saque, derecha, revés, cruzada», le explicaba el español a su banquillo mientras el serbio le cazaba en una subida a la red. Curiosamente, la queja vino acompañada de otro 'break', esta vez propiciado por una dejada innecesaria de Medjedovic, que por la cara hundida en la toalla y los hielos con los que rodeaba sus hombros, parecía poco interesado en alargar este sufrimiento más de la cuenta. De ahí su cuenta de 38 errores no forzados.

En una hora y 35 minutos Alcaraz se impuso al infierno de Cincinnati, donde durante su partidos se alcanzaron los 33 grados una humedad del 50 %, y se gana el derecho a estar en los octavos de final del torneo.

El tenista murciano se enfrentará ahora a un viejo conocido de la infancia, el italiano Luca Nardi, con el que jugaba en torneos júnior y al que derrotó este año en Doha en su primer partido oficial. El transalpino se benefició de la retirada de Jakub Mensik por enfermedad.