La lluvia aplaza las semifinales de la Copa Faulcombridge La disputa de los partidos pendientes precederá a las final, que estaba ya programada para este domingo

Marc Escribano Valencia Sábado, 11 de octubre 2025, 21:23

La lluvia obligó a cancelar los partidos programados en el orden de juego de este sábado en la Copa Faulcombridge, que se disputa en el Club de Tenis de Valencia. La jornada se retrasa por tanto a este domingo, y así, se disputarán las semifinales (Taberner-Mikrut y Choinski-Squire), la final de dobles (Demoliner y Luz-Cervantes y Cukierman) y la final individual en el mismo día, si el clima lo permite.

El orden de juego para este domingo 12 de octubre pasa a ser el siguiente. En la Pista central, la Pablo Andujar, a partir de las 11 horas se jugará la semifinal que enfrenta al valenciano Carlos Taberner con el croata Luka Mikrut. Después, al finalizar y no antes de las 12 horas, se finalizará la otra semifinal, que enfrenta al británico Jan Choinski con el alemán Henri Squire. El partido se supendió con un marcador de 6-7 (2) y 5-5. Los ganadores se medirán en la gran final, programada para no antes de las 18 horas.

Además, en la Pista 1 del Club de Tenis Valencia, a partir de las 11 horas, se disputará la final de dobles que enfrentará a la pareja de los brasileños Marcelo Demoliner y Orlando Luz con el español Inigo Cervantes y el israelí Daniel Cukierman, interrumpida por la lluvia cuando iba 6-3 y 3-6 antes de empezar el tercer y definitivo set.

Por otro lado, el sorprendente monegasco Valentin Vacherot, número 204 de la ATP, y que accedió de la fase previa, derrotó por 6-3 y 6-4 a Novak Djokovic y se clasificó para la final del Masters 1.000 de Shanghái. A sus 26 años, Vacherot se convirtió en el primer monegasco en ganar a un 'top-10' y en disputar una final de un 1.000, la de este domingo contra el francés Arthur Rinderknech, quien curiosamente es su primo hermano.