Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Sueldazo de la ONCE entrega 300.000 euros y un sueldo durante veinte años a un jugador este sábado
La Copa Faulcombridge, bajo la lluvia. CTV

La lluvia aplaza las semifinales de la Copa Faulcombridge

La disputa de los partidos pendientes precederá a las final, que estaba ya programada para este domingo

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Sábado, 11 de octubre 2025, 21:23

Comenta

La lluvia obligó a cancelar los partidos programados en el orden de juego de este sábado en la Copa Faulcombridge, que se disputa en el Club de Tenis de Valencia. La jornada se retrasa por tanto a este domingo, y así, se disputarán las semifinales (Taberner-Mikrut y Choinski-Squire), la final de dobles (Demoliner y Luz-Cervantes y Cukierman) y la final individual en el mismo día, si el clima lo permite.

El orden de juego para este domingo 12 de octubre pasa a ser el siguiente. En la Pista central, la Pablo Andujar, a partir de las 11 horas se jugará la semifinal que enfrenta al valenciano Carlos Taberner con el croata Luka Mikrut. Después, al finalizar y no antes de las 12 horas, se finalizará la otra semifinal, que enfrenta al británico Jan Choinski con el alemán Henri Squire. El partido se supendió con un marcador de 6-7 (2) y 5-5. Los ganadores se medirán en la gran final, programada para no antes de las 18 horas.

Además, en la Pista 1 del Club de Tenis Valencia, a partir de las 11 horas, se disputará la final de dobles que enfrentará a la pareja de los brasileños Marcelo Demoliner y Orlando Luz con el español Inigo Cervantes y el israelí Daniel Cukierman, interrumpida por la lluvia cuando iba 6-3 y 3-6 antes de empezar el tercer y definitivo set.

Por otro lado, el sorprendente monegasco Valentin Vacherot, número 204 de la ATP, y que accedió de la fase previa, derrotó por 6-3 y 6-4 a Novak Djokovic y se clasificó para la final del Masters 1.000 de Shanghái. A sus 26 años, Vacherot se convirtió en el primer monegasco en ganar a un 'top-10' y en disputar una final de un 1.000, la de este domingo contra el francés Arthur Rinderknech, quien curiosamente es su primo hermano.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una nueva tormenta descarga sobre La Ribera: 110 litros en una hora en Carcaixent
  2. 2 Cae una roca de 5.000 kilos en Sot de Chera
  3. 3

    «Vinimos huyendo del agua de la dana y, más que una casa, hemos comprado una piscina»
  4. 4 La Policía Local de Valencia insta a los ciudadanos a abandonar el viejo cauce del Turia
  5. 5 Emergencias lanza un aviso especial por la dana y pide evitar desplazamientos: «No hay que bajar la guardia»
  6. 6 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  7. 7 Un terremoto de grado 3 en el Golfo de Valencia sacude Cullera
  8. 8

    La enfermedad ultra rara que sólo tiene Miquel en la Comunitat
  9. 9 Aemet activa el aviso naranja este domingo en toda la Comunitat y señala las zonas donde habrá tormentas muy fuertes
  10. 10

    Las joyerías se resienten del precio del oro en máximos: «Una pulsera de comunión no puede costar 1.000 euros»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La lluvia aplaza las semifinales de la Copa Faulcombridge

La lluvia aplaza las semifinales de la Copa Faulcombridge