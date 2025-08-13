Cuándo y contra quién juega Alcaraz los octavos de final del Masters de Cincinnati El murciano ha superado en tercera ronda al serbio Medjedovic

J.Zarco Valencia Miércoles, 13 de agosto 2025, 08:42 Comenta Compartir

Carlos Alcaraz sigue buscando sensaciones en su regreso a las pistas tras sus vacaciones y este martes logró avanzar a los octavos de final del Masters 1.000 de Cincinnati superando en dos sets al serbio Medjedovic. Después de una primera ronda en la que se llevó un buen susto ante Dzumhur, el murciano va engrasando la maquinaria poco a poco.

Sin demasiado brillo, el tenista de El Palmar se impuso 6-4 y 6-4, alcanzando los cincuenta triunfos en lo que va de 2025. En los octavos de final le espera el italiano Nardi, que accedió al cuadro final como lucky loser y que ha superado la última ronda tras la lesión de Mensik.

Este martes, la lluvia obligó a suspender la sesión vespertina, no pudiéndose terminar el encuentro entre Zverev y Nakashima (ganaba el alemán 6-4 y 5-4 con break arriba) y sin que arrancara el Bautista Shelton.

El choque entre Nardi y Alcaraz se jugará este jueves, en horario todavía a confirmar por la organización. Los encuentros arrancan a las 17:00 de la tarde hora española y se extienden durante la madrugada. Se podrá ver en televisión a través de Movistar Plus, que tiene los derechos del torneo.

En cualquier caso, Alcaraz se enfrentaría en cuartos de final al ganador del Rublev-Comesaña. En unas hipotéticas semifinales, Zverev o Shelton serían lo rivales más complicados mientras que contra Jannik Sinner solo podría jugar en la final. El Masters de Cincinnati es el torneo previo al último Grand Slam del año, el US Open.

Temas

Carlos Alcaraz