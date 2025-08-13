Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alcaraz en su partido ante Medjedovic. Reuters

Cuándo y contra quién juega Alcaraz los octavos de final del Masters de Cincinnati

El murciano ha superado en tercera ronda al serbio Medjedovic

J.Zarco

Valencia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 08:42

Carlos Alcaraz sigue buscando sensaciones en su regreso a las pistas tras sus vacaciones y este martes logró avanzar a los octavos de final del Masters 1.000 de Cincinnati superando en dos sets al serbio Medjedovic. Después de una primera ronda en la que se llevó un buen susto ante Dzumhur, el murciano va engrasando la maquinaria poco a poco.

Sin demasiado brillo, el tenista de El Palmar se impuso 6-4 y 6-4, alcanzando los cincuenta triunfos en lo que va de 2025. En los octavos de final le espera el italiano Nardi, que accedió al cuadro final como lucky loser y que ha superado la última ronda tras la lesión de Mensik.

Este martes, la lluvia obligó a suspender la sesión vespertina, no pudiéndose terminar el encuentro entre Zverev y Nakashima (ganaba el alemán 6-4 y 5-4 con break arriba) y sin que arrancara el Bautista Shelton.

El choque entre Nardi y Alcaraz se jugará este jueves, en horario todavía a confirmar por la organización. Los encuentros arrancan a las 17:00 de la tarde hora española y se extienden durante la madrugada. Se podrá ver en televisión a través de Movistar Plus, que tiene los derechos del torneo.

En cualquier caso, Alcaraz se enfrentaría en cuartos de final al ganador del Rublev-Comesaña. En unas hipotéticas semifinales, Zverev o Shelton serían lo rivales más complicados mientras que contra Jannik Sinner solo podría jugar en la final. El Masters de Cincinnati es el torneo previo al último Grand Slam del año, el US Open.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia
  2. 2 El nuevo centro comercial de Valencia, que será el más grande de España, cambia de manos
  3. 3

    Cuatro jóvenes que veranean en el Mareny Blau y sus mejores planes: «Conocemos cada esquina»
  4. 4 Varapalo para Carlos Soler en su regreso al PSG
  5. 5 El nuevo centro comercial de Valencia, que será el más grande de España, cambia de manos
  6. 6 Un joven herido al ser arrollado su patinete en un paso de peatones de Valencia
  7. 7

    Las carreras que evitan los alumnos valencianos
  8. 8 Cierran al baño cuatro playas de Oliva por contaminación fecal
  9. 9 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria
  10. 10 Aemet mantiene un doble aviso amarillo por calor este miércoles en la Comunitat, prevé más tormentas y señala las zonas donde caerán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cuándo y contra quién juega Alcaraz los octavos de final del Masters de Cincinnati

Cuándo y contra quién juega Alcaraz los octavos de final del Masters de Cincinnati