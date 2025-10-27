Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia al menos tres días de lluvias en la Comunitat Valenciana y señala las zonas donde caerán
Andrés Santamarta ejecutando un golpe en el partido por el bronce LP

Santamarta acaba tercero en las Finales del Circuito Mundial Juvenil ITF 2025

El valenciano, quién perdió en semifinales ante el rumano Yannick Alexandrescou, logró el triunfo en el partido de desempate por el tercer y cuatro puesto

Redacción Deportes

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 18:36

Comenta

Ayer se llevaron a cabo las Finales del Circuito Mundial Juvenil ITF, donde el valenciano, Andrés Santamarta, logró acabar con una tercera posición tras derrotar ... al japonés Ryo Tabata por 7-6(5) y 7-6(4) en el partido de desempate por el tercer y cuatro puesto. El español tuvo que disputar este partido después de caer el sábado en semifinales ante el rumano Yannick Alexandrescou por 6-2 y 6-4.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambia el examen de armas para los vigilantes de seguridad privada y será más difícil a partir del 20 de diciembre
  2. 2 Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Valencia
  3. 3 Tensión, insultos, cortes de tráfico y guerra de banderas por la presencia de Vito Quiles en la Universitat de València
  4. 4

    Así se fraguó la tormenta que arrasó Valencia
  5. 5 Richard Gere y Alejandra Silva ponen fin a su estancia en España
  6. 6 Aemet anuncia más lluvias para la próxima semana en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde caerán
  7. 7 El Valencia ya está en descenso
  8. 8

    Jaulas para reducir de forma efectiva el exceso de jabalíes
  9. 9 Tensión, insultos, cortes de tráfico y guerra de banderas por la presencia de Vito Quiles en la Universitat de València
  10. 10

    El 61% de los votantes del PP cree que Mazón debería dimitir

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Santamarta acaba tercero en las Finales del Circuito Mundial Juvenil ITF 2025

Santamarta acaba tercero en las Finales del Circuito Mundial Juvenil ITF 2025