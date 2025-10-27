Santamarta acaba tercero en las Finales del Circuito Mundial Juvenil ITF 2025

Ayer se llevaron a cabo las Finales del Circuito Mundial Juvenil ITF, donde el valenciano, Andrés Santamarta, logró acabar con una tercera posición tras derrotar ... al japonés Ryo Tabata por 7-6(5) y 7-6(4) en el partido de desempate por el tercer y cuatro puesto. El español tuvo que disputar este partido después de caer el sábado en semifinales ante el rumano Yannick Alexandrescou por 6-2 y 6-4.

El valenciano se despertó con la noticia de que el italiano Jacopo Vasami se había lesionado, y por tanto no podría disputar el partido de tercer y cuarto puesto. En su lugar saltó a la pista el japonés Ryo Tabata con quien Andrés nunca había jugado. El partido fue intenso y muy cerrado. Tras dos duros tie-breaks, finalmente Santamarta logró alzarse con el tan ansiado bronce.

«Ha sido un buen partido hoy. El cambio de oponente de última hora no me afecto, hay que adaptarse siempre a las cosas en tenis. No conocía mucho a Ryo pero supe estar muy concentrado y hacer mi juego», declaró Andrés. «Ha sido una gran experiencia ser parte de este torneo. Es todo un proceso de aprendizaje en mi camino para seguir creciendo como tenista. Ahora me toca jugar el Campeonato de España por Equipos en Murcia y luego ya veremos. A seguir trabajando».

Tras este gran resultado, uno de los premios que recibió Santamarta ha sido una beca de 14.000 dólares para gastos de viajes y entrenadores. Por su parte, la octava plaza de Charo Esquiva le sirvió para conseguir un total de 6.500 dólares.

Con respecto al partido que definía al campeón del torneo, finalmente el alemán Max Schoenhaus se impuso en la final al rumano Yannick Alexandrescou.