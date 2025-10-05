Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carlos Sánchez Jover, durante la primera jornada de la Copa Faulcombridge. LP

Damas y Sánchez Jover se acercan al cuadro principal de la Copa Faulcombridge

El valenciano Andrés Santamarta Roig cae ante al indio Sumit Nagal | Este lunes tendrá lugar el esperado duelo entre Albert Ramos y Pedro Martínez

R. D.

Domingo, 5 de octubre 2025, 21:38

Arrancó una nueva edición de la Copa Faulcombridge en el Club de Tenis Valencia con sus doce partidos correspondientes a la primera ronda de ... fase previa. Siete españoles saltaron a la arena en busca de una oportunidad, aunque solamente dos lograron su objetivo: Miguel Damas y Carlos Sánchez Jover. El madrileño, un habitual del torneo, se deshizo del wildcard Ignacio Parisca por un marcador de 6-3 y 7-5. Por otra parte, el albaceteño se enfrentó a su compatriota Sergio Planella en un duelo que, sí o sí, aseguraba un triunfo local. Se lo acabó llevando Carlos (6-3, 6-3), que ahora está a un solo paso de ubicarse en la mesa principal.

