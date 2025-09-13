Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Dos heridos graves en un choque frontal entre dos coches en Picassent

Pablo Carreño

Holger Rune

Copa David

Directo | Carreño-Rune abren la eliminatoria

  1. 1 Un incendio afecta a una empresa de Albuixech y provoca una gran columna de humo
  2. 2 Un hombre de 51 años muere en un accidente de moto en Valencia
  3. 3 El reasfaltado vuelve a la Pista de Silla y cortará el acceso a Valencia
    El Ayuntamiento reciclará los maceteros de Ribó y los trasladará a las colonias de gatos
    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
    Cuando el hombre más rico del mundo vivió en Valencia
    Las 15 urgencias del Jardín del Turia
  8. 8 Ed Sheeran y Suede se apuntan al Roig Arena
    La ruta gastronómica de Carlos Herrera por la Comunitat
  10. 10 Cinco años de prisión para un policía de Valencia por agresiones sexuales a una menor

Directo | Carreño-Rune abren la eliminatoria