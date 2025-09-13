Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional de este sábado deja su primer premio en un municipio de apenas 2.300 habitantes
Pablo Carreño se seca el sudor en el partido ante Rune en Marbella. efe

Carreño no puede con Rune

El danés salva un gran inicio de Carreño, se impone en dos sets y obliga a España a remontar

Enric Gardiner

Sábado, 13 de septiembre 2025, 15:00

Comienza con turbulencias la eliminatoria para España. No inesperadas, eso sí, porque las bajas de Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich debilitaron mucho a los de David Ferrer y la Dinamarca de Holger Rune lo aprovechó en el primer partido. El propio Rune adelantó a los suyos al imponerse con una trabajada victoria ante Pablo Carreño 7-5 y 6-3.

El asturiano, sorprendente opción de Ferrer por delante de Pedro Martínez y Roberto Carballés debido a su mayor experiencia en esta competición, jugó un buen encuentro ante Rune, especialmente en los primeros compases, cuando llegó a conseguir el primer 'break' del partido.

El calor del público en el Club Puente Romano de Marbella elevó al español con un momentáneo 2-0 que Rune rápidamente igualó, no perdiendo ya el mando del encuentro. Poco a poco, el actual número once del mundo fue desgastando al veterano Carreño y, aunque este se sostuvo hasta el 5-5, cuando le llegó la cornada, se desestabilizó del todo.

No pudo aguantar su servicio con 5-6 en contra, entregándole el set a Rune, y se desinfló por completo. Rune, mucho más enérgico y fresco que un Carreño que a sus 34 años y muchos problemas en el codo está ya fuera de los 100 mejores del mundo, dejó sentenciado al español con un 0-3 de salida en el segundo parcial. Sin embargo, el danés tampoco es infalible y permitió que la ventaja se esfumase.

De nuevo, Carreño tenía gasolina para nivelar el partido hasta que Rune decidía acelerar y dejarle atrás. Un mal remate y un golpe largo dio la rotura definitiva al danés y el primer punto en la eliminatoria a los suyos.

Ahora la presión está en la raqueta de Jaume Munar, que tendrá que vencer a Elmer Moller, 113 del ránking, si no quiere que el cruce se marche con 0-2 a la jornada del domingo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un incendio afecta a una empresa de Albuixech y provoca una gran columna de humo
  2. 2 Un hombre de 51 años muere en un accidente de moto en Valencia
  3. 3 El reasfaltado vuelve a la Pista de Silla y cortará el acceso a Valencia
  4. 4

    Cuando el hombre más rico del mundo vivió en Valencia
  5. 5 Dos heridos graves en un choque frontal entre dos coches en Picassent
  6. 6 El popular barrio de Valencia que más sube el precio para comprar una vivienda en el último mes
  7. 7 Cinco años de prisión para un policía de Valencia por agresiones sexuales a una menor
  8. 8

    Las 15 urgencias del Jardín del Turia
  9. 9

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  10. 10

    El Ayuntamiento reciclará los maceteros de Ribó y los trasladará a las colonias de gatos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Carreño no puede con Rune

Carreño no puede con Rune