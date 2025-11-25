La castellonense Sara Sorribes recupera la sonrisa con un título de dobles La tenista de la Comunitat Valenciana gana su primer torneo WTA desde su regreso a las pistas tras su parón de varios meses por salud mental

Marc Escribano Valencia Martes, 25 de noviembre 2025, 10:59 Comenta Compartir

Siete meses después de anunciar una pausa indefinida en su carrera tenística por problemas mentales que derivaron también en físicos, y menos de un mes desde el anuncio de su regreso a las pistas, la valenciana Sara Sorribes ha regresado esta semana al circuito femenino disputando el torneo WTA 125 de Colina, en Chile.

La tenista castellonense firmó su vuelta al circuito profesional con una segunda ronda en el cuadro de individuales, pero sobre todo, con un destacado triunfo y título de campeona en la prueba de dobles, junto a su pareja para este torneo, la argentina María Lourdes Carlé.

Sara Sorribes regresa a la competición con un triunfo en dobles en Chile 🥹



La castellonense vuelve al circuito tras siete meses y lo hace con sensaciones positivas: segunda ronda en individuales y título junto a Mª Lourdes Carlé 🇦🇷



📲 https://t.co/r0FafHS0n1



📸 LP Open Chile pic.twitter.com/XPtq8HHbxf — Tenis España (@RFETenis) November 25, 2025

En individuales, la competidora de la Vall d'Uixò reapareció con victoria sobre la brasileña Gabriela Cé por un marcador de 6-4 y 6-3 en dos rápidas mangas, pero se vio superada en la segunda ronda del torneo chileno por la checa Laura Samson, que le venció también en dos sets, por 7-6(1) y 6-4.

Eso sí, la tenista castellonense encontró su sitio en la prueba de dobles, donde acumuló más tiempo sobre la pista con buenas sensaciones y victorias, levantando a la postre el trofeo junto a la argentina María Lourdes Carlé, tras vencer en la gran final del certamen sudamericano a la pareja formada por la francesa Leolia Jeanjean y la ucraniana Valeriya Strkahova, en un rápido marcador final de 6-2 y 6-4.