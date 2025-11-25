Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un toque entre un coche y un camión provoca un atasco kilométrico en la Pista de Silla durante dos horas
La valenciana Sara Sorribes, junto a la argentina María Lourdes Carlé. @LP Open Chile

La castellonense Sara Sorribes recupera la sonrisa con un título de dobles

La tenista de la Comunitat Valenciana gana su primer torneo WTA desde su regreso a las pistas tras su parón de varios meses por salud mental

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:59

Comenta

Siete meses después de anunciar una pausa indefinida en su carrera tenística por problemas mentales que derivaron también en físicos, y menos de un mes desde el anuncio de su regreso a las pistas, la valenciana Sara Sorribes ha regresado esta semana al circuito femenino disputando el torneo WTA 125 de Colina, en Chile.

La tenista castellonense firmó su vuelta al circuito profesional con una segunda ronda en el cuadro de individuales, pero sobre todo, con un destacado triunfo y título de campeona en la prueba de dobles, junto a su pareja para este torneo, la argentina María Lourdes Carlé.

En individuales, la competidora de la Vall d'Uixò reapareció con victoria sobre la brasileña Gabriela Cé por un marcador de 6-4 y 6-3 en dos rápidas mangas, pero se vio superada en la segunda ronda del torneo chileno por la checa Laura Samson, que le venció también en dos sets, por 7-6(1) y 6-4.

Eso sí, la tenista castellonense encontró su sitio en la prueba de dobles, donde acumuló más tiempo sobre la pista con buenas sensaciones y victorias, levantando a la postre el trofeo junto a la argentina María Lourdes Carlé, tras vencer en la gran final del certamen sudamericano a la pareja formada por la francesa Leolia Jeanjean y la ucraniana Valeriya Strkahova, en un rápido marcador final de 6-2 y 6-4.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario sueco en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2 El Colegio de Odontólogos remarca que una especialista odontopediátrica realizó los tratamientos a las niñas de Alzira
  3. 3 Aemet anuncia lluvias este martes en la Comunitat y activa un aviso naranja por viento y fenómenos costeros
  4. 4 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  5. 5

    La jueza pide al dueño de El Ventorro una foto del reservado de Mazón y Vilaplana y las medidas de la sala
  6. 6 El local que triunfa en Valencia por vender tartas de queso a menos de un euro: «Demasiado bueno para lo que vale»
  7. 7 La niña de cuatro años ingresada tras acudir a una clínica dental en Alzira sale de la UCI
  8. 8

    El Cecopi se fue a dormir la noche de la dana mientras la jueza de guardia levantaba cadáveres
  9. 9 Detienen a un camionero drogado por el atropello mortal de un anciano en Algemesí
  10. 10 Un reventón fuerza a cerrar parte del Jardín del Turia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La castellonense Sara Sorribes recupera la sonrisa con un título de dobles

La castellonense Sara Sorribes recupera la sonrisa con un título de dobles