La valenciana Sara Sorribes vuelve al tenis tras su parón por salud mental

La tenista valenciana Sara Sorribes fue protagonista en el mes de abril cuando anunció que se alejaba del circuito WTA para tomarse un descanso de la competición por motivos de salud mental. La competidora de la Vall d'Uixò, tras pasar por uno de sus peores momentos personales y profesionales, ha anunciado este lunes su vuelta al circuito tras unos meses «muy especiales» que han sido «un punto de inflexión», tal y como confiesa en una entrevista a El Mundo.

El próximo 17 de noviembre, Sorribes volverá a la competición en el WTA 125 de Colina (Chile), tras un largo trabajo de búsqueda interior y de limpieza mental, en el que ha jugado un gran papel Manoli, su madre, al igual que su hermano Pablo y el trabajo de su psicóloga. Cabe recordar que Sorribes fue medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 junto a Cristina Bucsa, y a nivel individual, fue ganadora de dos títulos individuales y seis de dobles en el circuito, alcanzando el puesto 32 del ránking WTA en 2022

«Septiembre fue un punto de inflexión. Empecé a salir más, a moverme sin la presión de competir: correr por la montaña, ir al gimnasio, jugar al pádel. Volví a disfrutar del deporte sin exigencias, simplemente por placer. Físicamente me sentía bien, y eso me dio confianza y mucha fuerza mental. Sentí que quería volver, pero de otro modo, con otra mirada. Ha llegado en el momento perfecto; si hubiera esperado más, quizás me habría costado reencontrar ese impulso», afirma la tenista castellonense.

Sorribes confiesa también que han sido «meses muy especiales» en los que por primera vez en mucho tiempo ha podido «parar, respirar y vivir la vida sin la presión constante de competir». «He hecho cosas que siempre había querido hacer y nunca encontraba el momento: aprender a tocar el piano, practicar yoga, pasar mucho tiempo con mi familia. Ha sido una de las mejores decisiones de mi vida», añade la valenciana.

En cuanto a los motivos que le llevaron a parar, la tenista española señaló que llevaba tiempo sintiendo que «algo no estaba bien» y que su cabeza «necesitaba un descanso». «Venía sufriendo desde hace muchos meses dentro de una pista de tenis y tomar la decisión no fue fácil. Como deportista, tienes la sensación de que estás fallando, de que no deberías parar. Pero entendí que cuidar de mí era lo más importante», confiesa Sorribes.

«He aprendido el valor de hablar, de pedir ayuda y de no esconder lo que te pasa. Durante mucho tiempo intentas seguir adelante sin mostrar debilidad, pero cuando te atreves a compartirlo, cuando lo dices en voz alta, algo cambia. Te sientes escuchada, comprendida, y eso ya es un paso enorme», apunta acerca del tiempo que ha estado alejada de las pistas de tenis.

Finalmente, Sorribes subraya que se toma su vuelta a la competición con «calma, ilusión y muchas ganas». «Me he dado cuenta de que me queda tiempo para seguir creciendo, para disfrutar y para volver a intentarlo. Este proceso me ha hecho más fuerte, pero también más humana. Tenía miedo de volver a entrar en la pista, pero cuando lo hice sentí una mezcla de nervios, respeto y felicidad. Fue precioso y me recordó por qué amo este deporte», sentencia.