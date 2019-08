Andújar gana cuatro años después en un Grand Slam tras un calvario de lesiones Pablo Andújar durante el partido frente a Edmund. / efe El jugador afincado en Valencia acaba entre lágrimas con su triunfo ante Edmund y Rafa Nadal también vence en la primera ronda MANUEL MORERA Jueves, 29 agosto 2019, 00:23

valencia. El tenista afincado en Valencia Pablo Andújar venció al británico Kyle Edmund (3-6, 7-6, 7-5, 5-7, 6-2) y avanzó a la segunda ronda del US Open, último Grand Slam de la temporada.

Pablo Andújar, de 33 años, no pasa por el mejor momento de su carrera, prueba de ello es que no conseguía un triunfo en Grand Slam desde la edición de 2015 de Wimbledon. «Ha sido muy duro, estoy muy contento», era lo único que acertaba a decir el español, que no pudo evitar emocionarse ante los micrófonos de Eurosport. El jugador nacido en Cuenca ha sufrido un calvario de lesiones en su codo derecho que no le han permitido desarrollar su mejor tenis. Tras sobreponerse a todos los problemas físicos, Andújar fue capaz de imponerse en un partido de más de cuatro horas: «Hemos jugado a muy buen nivel, él ha tenido muchas opciones. En el quinto set me ha roto el servicio y el juego del 2-2 ha sido muy largo. Estos partidos ya se sabe, cualquiera de los dos podría haber ganado». Hoy se enfrentará a las cinco de la tarde (Eurosport) a Lorenzo Sonego, que venció a Granollers en tres sets.

Rafa Nadal también ganó en primera ronda al australiano John Millman (6-3, 6-2, 6-2), que no fue capaz de oponerle resistencia. El de Manacor se mostró muy seguro con su servicio y aprovechó las bolas de rotura para imponerse en tres mangas. El número dos del mundo nunca ha perdido en primera ronda del Abierto de Estados Unidos y volvió a quejarse del ruido del estadio de Arthur Ashe, mayor que en otros torneos.