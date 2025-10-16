Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carlos Alcaraz en un entrenamiento en Arabia Saudita. Getty Images

El Alcaraz-Fritz no se emite por televisión: a qué hora juegan y por dónde ver las semifinales del Six Kings Slam

El murciano debuta contra el estadounidense que superó a Zverev en la ronda anterior

M. Lahoz

Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 16:52

Comenta

Carlos Alcaraz vuelve a la acción tras ausentarse del Masters 1000 de Shanghái por unas molestias en el tobillo. El número 1 del mundo debute este jueves en 'Six Kings Slam' este torneo que se estrenó el año pasado y reparte millones entre sus afortunados participantes, seis de los mejores jugadores del mundo.

Taylor Fritz avanzó este miércoles a semifinales superando en dos sets al alemán Alexander Zverev. El estadounidense acumula una racha de siete victorias consecutivas sobre el jugador germano.

Alcaraz y Fritz se ven las caras por tercera vez en el último mes, con un cara a cara que reparte una victoria para cada uno. El número 1 del mundo consiguió superarle en la final ATP de Tokyo. Mientras que el americano se tomó la revancha en la Laver Cup.

Horario y dónde ver el partido

Carlos Alcaraz y Taylor Fritz se enfrentan este jueves 16 de octubre en las semifinales del Six Kings Slam. El partido se disputa a las 18:30 horas en el ANB Arena de Riad, Arabia Saudi. Puedes seguir la emisión en directo del choque solamente a través de Netflix, la plataforma de streaming tiene los derechos de emisión en exclusiva.

