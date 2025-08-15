Alcaraz - Rublev: a qué hora se juega hoy y dónde ver por TV el partido de cuartos de final de Cincinnati El ganador se enfrentaría en semifinales al vencedor del Shelton-Zverev

Carlos Alcaraz sigue de menos a más en el Masters 1.000 de Cincinnati y ya está en cuartos de final después de superar en dos sets al italiano Nardi. El murciano tuvo un susto en la primera ronda ante Dzumhur pero desde entonces ha ido recuperando sensaciones y está a solo tres partidos del título.

El número 2 del mundo se enfrenta ahora en cuartos de final a Andrey Rublev, que llega después de eliminar a Tien, Popyrin y Comesaña. En el caso de avanzar a semifinales, jugaría contra el vencedor del choque entre Ben Shelton y Alexander Zverev.

Por el otro lado del cuadro Sinner y Atmane se verán las caras en semifinales. El francés ha sido la revelación del torneo eliminando en su camino a Fritz, Rune, Fonseca y Cobolli. Por su parte, en número 1 del mundo sigue arrasando y se ha impuesto en cuartos de final por 6-0 y 6-2 al canadiense Aliassime.

El duelo entre Rublev y Alcaraz será este viernes 15 de agosto en el tercer turno de la pista central, no antes de las 21:00 hora española. Se podrá ver en televisión a través de Movistar Plus, que posee todos los derechos del torneo.

El Cincinnati Open ha anunciado una bolsa total de premios de 9.193.540$ para la edición de 2025.

El campeón individual se embolsará 1.124.380$, mientras que la pareja de dobles ganadora se repartirá 457.150$. Consulta, a continuación, el desglose completo de premios y puntos PIF ATP Rankings en juego.

Cincinnati 2025 | Bolsa de Premios Individual

Campeón: 1.124.380$

Finalista: 597.890$

Semifinalista: 332.160$

Cuartofinalista: 189.075$

Cuarta ronda: 103.225$

Tercera ronda: 60.400$

Segunda ronda: 35.260$

Primera ronda: 23.760$

