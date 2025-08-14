Alcaraz aumenta mucho el nivel El murciano domina a Nardi camino de los cuartos de final de Cincinnati donde se medirá a Andrey Rublev

Enric Gardiner Jueves, 14 de agosto 2025

Carlos Alcaraz está aumentando el nivel con cada partido que juega en Cincinnati. El murciano, que ya está en cuartos de final del Masters 1.000 previo al US Open, derrotó en su mejor partido a Luca Nardi (6-1 y 6-4) y se jugará un puesto en las semifinales del torneo contra Andrey Rublev.

Sin apenas descanso tras vencer a Hamad Medjedovic en un día de intenso calor en Cincinnati, donde las condiciones se han cobrado ya varias víctimas, el último Frances Tiafoe, que se retiró extenuado, Alcaraz volvió a ponerse el traje de faena y completó un primer set prácticamente perfecto contra Nardi, amigo suyo de la infancia y con el que coincidió en muchos torneos cuando ambos eran niños.

La última vez que se habían visto las caras y la única en partido oficial, se fueron hasta tres sets, en Doha en febrero, pero esta vez Alcaraz quería acelerar las cosas y el primer parcial fue un auténtico huracán en el que ganó doce de los trece primeros puntos, solo perdió dos puntos al servicio en los siete juegos y apenas cometió cuatro errores.

Esta perfección absoluta en un jugador como Alcaraz suele venir acompañada de un valle y esta vez no fue la excepción. Con el 6-1 abrochado en 28 minutos y ganando hasta puntos en los que la tocaba mal, como un globo que dio con la caña y cayó en la línea, Alcaraz se topó con un Nardi más sólido en el inicio del segundo set que más allá de dar la cara dispuso de sus primeras pelotas de 'break', que no desaprovechó. El italiano llegó a tener un 4-2 y 30-0 con el que aspirar a forzar un tercer set, siguiendo un guion muy similar al de febrero, cuando Nardi se llevó el segundo parcial tras perder el primero por 6-1.

Sin embargo, la reacción de Alcaraz fue instantánea. Desde el 30-0 no perdió un punto y coronó el 'break' con una derecha ganadora desde media pista y con un subida a la red que si bien pudo tacharse de impaciente, acabó con Nardi estrellando la pelota en la red.

Desde ese momento, Alcaraz no volvió a perder un juego y selló su acceso a los cuartos de final de Cincinnati por primera vez desde 2023. Ahí estará un viejo conocido como Andrey Rublev, que ha sufrido una regeneración desde Wimbledon y ha derrotado a Leander Tien, Alexei Popyrin y Francisco Comesaña para estar entre los ocho mejores del torneo.

«Este ha sido mi mejor partido en este torneo. Me siento cada vez mejor, en cada entrenamiento y en cada partido y estoy muy contento con cómo he sentido la pelota y me he movido hoy», apuntó Alcaraz.

Alcaraz y Rublev se han enfrentando en cuatro ocasiones con tres victorias para Alcaraz, incluido el último duelo en Wimbledon, y una sola para Rublev, en Madrid 2024.