Alcaraz - Nakashima: horario y dónde ver este domingo en directo por televisión el Torneo de Tokio El español se enfrentará en cuartos de final al estadounidense Brandon Nakashima

Andoni Torres Valencia Sábado, 27 de septiembre 2025, 22:13 | Actualizado 22:35h. Comenta Compartir

Carlos Alcaraz, número 1 del tenis mundial, se clasificó el sábado para los cuartos de final del torneo ATP 500 de Tokio al derrotar fácilmente al belga Zizou Bergs (número 45 de la ATP), sin dar muestras de problemas en el tobillo tras el susto en la ronda anterior.

El español se enfrentará en cuartos al estadounidense Brandon Nakashima (número 33 de la ATP), que también se impuso en dos sets al húngaro Marton Fucsovics.

¿A qué hora juega Alcaraz en Tokio?

El partido Alcaraz-Nakashima se jugará este domingo 28 de septiembre, no antes de las 10.15 (hora en España), en el Coliseo Ariake de Tokio.

¿Cómo ver el partido Alcaraz-Nakashima?

El Alcaraz-Nakashima se podrá seguir en directo por televisión a través de Movistar Plus+, la cadena que tiene los derechos de retransmisión del torneo en España.

Así quedan los cuartos de final de Tokio:

Carlos Alcaraz-Brandon Nakashima.

​Casper Ruud-Aleksandar Vukic.

​Jenson Brooksby-Holger Rune.

Sebastian Korda-Taylor Fritz.​