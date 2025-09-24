Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Alcaraz, en rueda de prensa. AFP

Alcaraz debuta este jueves ante Baez en el ATP de Tokio: horario y dónde ver por televisión

El murciano estrena el reciente número 1 tras jugar la Laver Cup

J.Zarco

Valencia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:58

Tras su participación en la Laver Cup, Carlos Alcaraz ya está en Tokio para disputar su primer partido en el torneo ATP 500. El ya número 1 del mundo no tendrá que enfrentarse a Jannik Sinner, que ha escogido disputar el torneo de Pekín, donde se enfrentaron ambos en la final del año pasado.

En cualquier caso, habrá tenistas de nivel como Taylor Fritz, en el otro lado del cuadro, Machac, Rune, Ruud o Tiafoe. Pero el murciano, campeón en Roland Garros y el US Open, es el principal favorito a hacerse con el título ya que ha demostrado en este 2025 una gran superioridad respecto a sus rivales.

En primera ronda tendrá que enfrentarse al argentino Sebastián Baez, al que ha superado en las dos veces que han jugado: semifinales de las 'Next Gen Finals' 2021 y la primera ronda del US Open 2022.

El choque se jugará este jueves a las 11:00 horas españolas de la mañana en la pista central del Ariake Coliseum, siendo el último encuentro de la jornada. Se podrá ver en televisión a través de Movistar Plus, que posee los derechos del torneo, ya sea en Vamos o Movistar Deportes.

En el caso de ganar, el español jugaría contra el ganador del duelo entre Tabilo y Bergs en la siguiente ronda. Tras Tokio, Alcaraz viajará a China para disputar el Masters 1000 de Shanghai en las dos primeras semanas de octubre. Posteriormente, el 27 de octubre, tendrá lugar el de París.

