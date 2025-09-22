Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El equipo del resto del mundo levanta el trofeo. Efe

Europa pierde la Laver Cup

El equipo de Alcaraz, que hizo los deberes contra Cerúndolo, pierde el torneo en el último partido en el que Fritz venció a Zverev

Enric Gardiner

Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:06

El equipo del resto del mundo conquistó este lunes su tercera Laver Cup al imponerse a Europa por 15 a 9. El equipo europeo, capitaneado por Yannick Noah, estuvo cerca de forzar un dobles final de desempate, pero Alexander Zverev perdió su sexto encuentro consecutivo contra Taylor Fritz y los campeones fueron los hombres de Andre Agassi.

Carlos Alcaraz cumplió con sus deberes y se rehizo de la derrota el sábado contra Fritz con dos triunfos. El primero en el dobles, junto a Casper Ruud, al imponerse a Alex de Miñaur y Alex Michelsen por 6-3 y 6-4; y el segundo en individuales contra Francisco Cerúndolo (6-2 y 6-1). El murciano, en apenas dos ediciones, ha conseguido quince puntos para Europa, lo que le convierte en el cuarto tenista en la historia de la competición más exitoso, solo por detrás de Roger Federer, con 18 puntos en cuatro apariciones, Jack Sock, con 20 puntos en cuatro participaciones, y Fritz, que ha cosechado 21 puntos en seis torneos.

Entre las dos victorias de Alcaraz, De Miñaur sumó tres puntos más para el Resto del Mundo, al derrotar a Jakub Mensik por 6-3 y 6-4. Esta victoria del australiano obligaba a Europa a ganar lo que quedaba para empatar a doce y conseguir que la Laver Cup, por primera vez en su historia, se decidiera en un dobles definitivo. Sin embargo, Fritz sentenció el título.

El estadounidense mantuvo su impecable racha ante Zverev, al que ha derrotado seis veces consecutivas, para dar la tercera Laver Cup al Resto del Mundo tras las de 2022 y 2023. Los miembros del equipo de Agassi se embolsarán algo más de 200.000 euros por el triunfo más su bonus por participar y que se calcula en función del ránking.

La próxima edición de la Laver Cup se disputará en Londres, como en 2022, cuando sirvió de despedida de Roger Federer, que colgó la raqueta tras jugar un partido de dobles junto a Rafael Nadal.

