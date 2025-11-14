Alcaraz vs Auger-Aliassime: a qué hora es y dónde ver por TV este sábado la semifinal de las ATP Finals El murciano, a un paso de una nueva final

Carlos Alcaraz finalizará 2025 como número 1 del mundo después de completar la que ha sido la mejor temporada de su carrera. El murciano despide el año tras haber conquistado Roland Garros y US Open, además de haber alcanzado la final de Wimbledon. Ahora, puede poner el broche de oro ganando sus primeras ATP Finals.

El murciano ha ganado sus tres partidos en la fase de grupos de la Copa de Maestros y ha avanzado de forma incontestable a las semifinales. Allí le espera el canadiense Auger-Aliassime, que ha sorprendido venciendo este viernes en dos sets a Alexander Zverev y finaliza el grupo como segundo.

Alcaraz y Auger-Aliassime se han enfrentado en un total de siete ocasiones, con cuatro victorias para el español y tres para el canadiense. Precisamente, esos cuatro triunfos del número 1 del mundo han llegado en sus últimos cuatro duelos, el último de ellos en 2024 en las semifinales de los Juegos Olímpicos de París.

El horario del encuentro de semifinales perjudica a Alcaraz de cara a una hipotética final, puesto que jugará este sábado a las 20:30 horas, mientras que Sinner lo hará a las 14:30 horas ante De Minaur. Por lo tanto, el ganador de la segunda semifinal tendrá menos descanso para preparar el partido por el título.

«Obviamente, cuanto menos tiempo de recuperación tienes, peor. No digo que sea un gran hándicap en contra, pero no es lo mismo acabar a las 11 y media o 12 e irte a la cama a las dos que irte a la cama a las 11 y hacerlo todo mucho más temprano. El tiempo de recuperación y el tiempo de descanso influye mucho para estar luego en condiciones o en mejores condiciones para el domingo», señaló Alcaraz.

El choque se podrá ver en televisión a través de Movistar Plus y también puedes seguir el minuto a minuto en la web de LAS PROVINCIAS.

