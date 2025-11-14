Auger-Aliassime, rival de Alcaraz en semifinales

Enric Gardiner Viernes, 14 de noviembre 2025, 23:12 Comenta Compartir

Felix Auger-Aliassime será este sábado (a partir de las 20:30 hora española) el rival de Carlos Alcaraz en las semifinales de la Copa de Maestros. El canadiense, que disputaba por segunda vez en su carrera este torneo, se impuso a un decepcionante Alexander Zverev (6-4 y 7-6 (4) y se enfrentará a Alcaraz por un puesto en la gran final. La otra semifinal la jugará Jannik Sinner contra Alex de Miñaur.

Auger-Aliassime, que en 2022 no pudo pasar la fase previa, venció en su debut este año a Ben Shelton, perdió con Sinner y se jugaba este viernes el pase ante un Zverev en la misma situación. El alemán, favorito por sus dos títulos aquí, en 2018 y 2021, sin embargo, volvió a sucumbir ante la presión de tener que ganar y en dos sets se despidió del torneo y completó una más que triste temporada en la que, a pesar de acabar el año como el tercero del mundo solo ha ganado un torneo menor, el de Múnich.

El canadiense sigue siendo un portento en estas superficies y es que, de sus ocho títulos, siete han llegado en 'indoor'. Este sábado se medirá a Alcaraz por octava vez en su carrera, eso sí, ya alejado de la bestia negra en la que se convirtió en 2021 y 2022, cuando le ganó al español los tres partidos que jugaron. Desde entonces, la balanza siempre ha caído del lado del murciano, que le derrotó una vez en 2023 y tres en 2024. No obstante, los dos partidos que han jugado en cemento bajo techo se los llevó Auger-Aliassime. Al menos, Alcaraz ya no tiene que jugar con la presión de retener el número uno del mundo, el cual abrochó al ganar a Lorenzo Musetti en la fase de grupos y cuyo trofeo recibió este viernes en la pista de Turín.

La otra semifinal la jugará un Jannik Sinner que completó una fase de grupos perfecta, sin dejarse un solo set, al batir a Ben Shelton. El italiano, que chocará contra Alex de Miñaur, tiene un récord impoluto contra el australiano (12-0). De Miñaur solo le ha ganado dos sets en esos doce enfrentamientos.

Además, de cara a una hipotética final, Sinner tendrá más tiempo de descanso que Alcaraz, ya que la organización ha programado su semifinal a las 14:30 hora local y la del español seis horas más tarde.

