El Alejandro Magno del trinquet

La pilota tiene su Alejandro Magno. El joven resto de Montserrat, más que un guerrero macedonio, parece un emperador romano. Ha venido, ha visto ... y ha vencido. En su primera Lliga de escala i corda como profesional se ha proclamado campeón y lo ha hecho en la final de una forma arrasadora (60-25). Ese es el resultado de la final, pero lo cierto es que la partida de ayer en Pelayo no fue sino la guinda de unas semanas en las que se ha confirmado como figura en ciernes de la vaqueta.

El gigantón que se forma en enfermería estaba como si nada. Tranquilo: «Me he levantado a las 7, me he hecho las tostadas para el desayuno y me he preparado la mochila. A las 8:30 ya estaba en el trinquet para arreglarme las manos y calentar. Que no me pillara el toro. Calentando sí que estaba nervioso, pero en cuanto va de bo eso se va. A mí me gusta jugar con esta presión». Otro punto a su favor de un chico que sin haber cumplido los 20 ya entra en las quinielas para luchar por el Individual.

«¿Qué no lo has visto cómo se ha puesto a jugar, a nuestro nivel en su primera Lliga?», responde De la Vega cuando se le pregunta al respecto. El de Almussafes también conquistó el torneo en 2019, el año de su debut: «¡Pero él tiene mucho más poderío que yo!». «Le veo cada día mejor, lo está demostrando. Una final de este tipo, en pareja y jugar lo que ha jugado… puede ser una nueva figura, pero aún debe demostrarlo», subrayó Tomás II. La pareja reconoció que Alejandro y Nacho habían sido superiores, y que ante eso sólo pudieron hacer dos cosas: disfrutar lo que pudieron y dar la enhorabuena a los rivales.

Muchos dirán que en esta Lliga Alejandro ha contado con el mejor mitger del momento, un Nacho Chacón que para mucha pilota pero que también aprieta a los rivales. «No me ha sorprendido, lleva desde la mitad de la competición a un alto nivel. Somos pareja y si no estamos dos, uno solo no puede ganar. Él ha jugado al nivel que sabe», subrayó el mitger de Beniparrell.

El pilotari de l’Horta ya ha levantado cuatro veces la Lliga, dos como punter y otras tantas consecutivas jugando en pareja. «Yo estoy muy contento. He hecho muchos quinzes, he distribuido el juego. He estado a mi nivel, pero llevo algunas partidas que no he podido por molestias, la lesión y demás», afirmó un siempre autocrítico Nacho. Con un Alejandro muy poderoso, seguro en el rebote y en el dau, la duda residía, como admitió el propio De la Vega en si al chaval le iban a traicionar los nervios de verse en una final con un trinquet de Pelayo donde se ha quedado gente sin poder entrar. Y la duda se resolvió en el segundo juego. El primero se lo llevaron desde el dau De la Vega y Tomás II.

Ya ahí, tras el 30-0 inicial, los azules pelearon por sumar. Lo hicieron en el siguiente parcial, para romper por primera vez desde el resto en el tercero. Esto asentó definitivamente a Alejandro. El joven escaleter ha dado un salto de calidad en el último año y sobre todo en esta Lliga, se graduó al decidir a base de casta, físico y calidad la semifinal contra Puchol II y Javi en aquel partidón de La Pobla de Vallbona, que acabó entrada la noche en víspera de Fallas. Curiosamente, en el mismo momento del calendario festivo que ahora vive Montserrat, que disfrutará de la cremà el próximo fin de semana: «Yo soy fallero, pero me fui a dormir pronto, que tenía la final.

El tanteo de 60-25 es demoledor para De la Vega y Tomás II, que jamás se rindieron y ofrecieron un buen nivel, pero no hallaban cómo sumar tantos. Lo habían intentado todo y se exprimieron. Pero Alejandro y Nacho tenían la presa malherida. Tras el 50-25, los rojos tuvieron val para romper por primera vez desde el resto. El dúo azul no necesitaba apretar para ganar la final, pero tampoco quiso conceder una ocasión a sus contrincantes. El emperador Alejandro quería ascender al trono de la Lliga. Con el Individual no tiene tanta prisa: «Quiero hacer un buen mano a mano, pero hablar de ganarlo sería ponerme demasiada presión».