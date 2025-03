El deporte, fuente de valores para el futuro

Moisés Rodríguez Valencia Domingo, 23 de marzo 2025 | Actualizado 24/03/2025 01:53h. Comenta Compartir

Paula Blanquer cumplirá 22 años este verano y hace unas semanas se proclamó por primera vez campeona de España absoluta de los 60 metros vallas. Josep Puerto acaba de soplar las 26 velas, es internacional con España y afronta con ilusión el tramo decisivo de la temporada con el Valencia Basket. Vicent Monfort, a sus 37 años, afronta los play-off de la Superliga de voleibol con el Léleman Conqueridor. Marc Giner, a sus 27 primaveras, defiende por primer año la faixa roja que distingue al número uno de la pilota, en su caso la modalidad de escala i corda tras ganar el Individual de 2024. Son deportistas de diferentes modalidades unidos en la devoción por competir y la defensa de la actividad física como una fuente de valores para la sociedad.

Los cuatro perciben la tecnología como un arma de doble filo, ya que está cambiando el mundo y uno de sus efectos secundarios es el sedentarismo. En ese sentido, todos ellos apuntan que el deporte debe ser una pieza clave en la sociedad del futuro, donde ellos vivirán dentro de unos años, cuando ya hayan dejado la competición de élite como actividad principal. Y además de entrenarse o recuperarse de lesiones, esa preparación para el día después de que se apaguen los focos es una preocupación común en estas cuatro personas con edades distintas.

La charla gira sobre ese eje, el del presente y el del futuro. Muestran interés por las modalidades que practican sus compañeros de conversación. También se les pregunta sobre algo previsible cuando se acude a un foro organizado por un medio de comunicación que celebra su 160 aniversario, como es el caso de LAS PROVINCIAS: 'Y tú, ¿cómo te informas?'. Las respuestas de los cuatro evidencian también que en este aspecto la sociedad está cambiando a pasos agigantados.

Sus palabras son una nueva evidencia de que la digitalización se ha abierto camino. Curiosamente, es la más joven de los cuatro la que más alude a un uso de la prensa escrita e impresa en papel. «El tema de los periódicos ya no es tan habitual. En el pueblo donde estudio, la cafetería sí que lo tiene y me sirve para estar informada. Aunque yo no me informo mucho. El telediario intento verlo lo menos posible porque todo son desgracias y yo soy una persona que necesita cosas positivas», reflexiona Paula Blanquer. También se declara como un «nostálgico» de los medios tradicionales Vicent Monfort. Admite que cada vez se tiende usar más Instagram para estar al tanto de lo que sucede, aunque lo hace con cautela: «He estado tres años viviendo en Melilla y ahí era diariamente, me gustaba desayunar leyendo el periódico. Aquí a veces es más difícil acceder a él, así que lo hago con prensa digital. Intento no informarme con las redes sociales, porque hay mucho ruido y bulos».

Marc Giner reconoce que las utiliza para seguir las noticias que le interesan, en general sobre pilota. Josep Puerto es de los cuatro el que más crítico se muestra hacia los medios de comunicación y lanza una opinión que invita a la reflexión: «No veo la televisión, me informo por Twitter. Sinceramente he perdido un poco la confianza en los medios porque siempre hay alguien detrás. Es complicado porque vivimos en una época donde hay tanta información donde es difícil saber cuál es la verdadera y cuál la falsa. Intento seguir las fuentes que yo creo que son las más racionales y más objetivas», afirma el jugador del Valencia Basket.

El deportista natural de Almussafes ha estudiado Economía y tiene un máster en bolsa y mercados financieros. Es una persona curiosa. Los cuatro deportistas invitados a este foro lo son, y con mayor o menor contundencia plasman en sus palabras los beneficios y los peligros de una sociedad cambiante al ritmo vertiginoso que marca el desarrollo tecnológico. «Desde mi punto de vista en la sociedad actual hay una crisis de valores clara y creo que hay una crispación que según lo que he escuchado de mis padres y de mis abuelos antes no se vivía tanto», indica el jugador de baloncesto, que expresa su deseo de cara al futuro: «Me gustaría una sociedad un poco más sana. Al final todas las tecnologías son armas de doble filo porque pueden ser mal utilizadas, pero también puedes conseguir hacer cosas buenas con ellas. Creo que habría que concienciar mejor a la gente, pero también reconozco que es un tema difícil. Si los niños las cogen desde muy pequeños es complicado».

Chatear en el autobús

Vicent Monfort se formó en Comunicación y es la rama hacia la que le gustaría reorientar su vida profesional cuando tenga que dejar la élite del voleibol: «Al final en el deporte sabes que tienes una fecha de caducidad, hasta que te aguante el físico». Sobre lo que aporta Josep Puerto, en la conversación él cuenta una experiencia personal en su faceta como entrenador de niños: «Hay una situación que me produce mucha tristeza, que es ir en el autobús y que los chavales no estén hablando, sino centrados en los teléfonos: están chateando entre ellos, cuando están al lado o enfrente. Yo les prohíbo el móvil. Las redes son un problema». El jugador del Léleman Conqueridor añade: «El mundo está cambiando y hay que adaptarse. Lo que yo no sé es hasta qué punto estamos avanzando o retrocediendo. Nos estamos perdiendo las relaciones 'face to face'».

En el tramo final de la charla se realizará una prueba de ese valor del cara a cara y ser curiosos. De forma espontánea surgen preguntas sobre la modalidad que practica el resto de compañeros, del mismo modo que ha brotado la preocupación por el papel creciente de las nuevas tecnologías. Un último apunte al respecto, el de Paula Blanquer, que está estudiando Magisterio. «La tecnología y todo eso yo lo llevo mal, me gustaría haber nacido en otra época, la verdad. Estoy en esta y me tengo que adaptar un poco a todo, pero es verdad que el uso excesivo de la tecnología no me gusta. El tema de que en un colegio los niños de Primaria tengan tablet no me gusta, soy más partidaria de los libros», indica la joven atleta: «La sociedad en general por esa parte no me gusta. La parte buena es que los jóvenes están aportando muchas cosas buenas, me quedo con eso», apunta la vallista que compite por el Diputació de València.

Porque aunque hasta el momento las reflexiones hayan sido más pesimistas que optimistas, los cuatro deportistas, como no podía ser menos, miran con positivismo al presente y al futuro. A esa defensa de la juventud se une la reflexión de Marc Giner, aludiendo sin nombrarla expresamente a la tragedia de la dana del pasado octubre: «Me gusta vivir con ilusión y esperanza. Después de varios episodios en Valencia, sobre todo negativos, hay veces que las personas tenemos un punto de inflexión en el que se nos concede la oportunidad de crecer. Considero que es un momento en la Comunitat y especialmente en Valencia de oportunidades. Siempre que pasa una desgracia es un buen momento para mejorar y crecer como hemos visto que está pasando. Lo que me queda es seguir en ese camino». Sin haber sufrido en primera persona un hecho tan traumático como la barrancada, Giner sí pelea desde hace meses con una lesión, momento desagradable de cualquier deportista al que son aplicables estas palabras: «Cuando parecía que estaba todo solucionado he recaído, ahora estoy tratando de solucionarlo de la mejor manera posible para volver a jugar».

Ese esfuerzo, ese afán de superación, el compañerismo, la capacidad de evadirse del entorno... y sobre todo el contrapunto al sedentarismo, son las perlas que según estos cuatro profesionales del deporte puede aportar la actividad física. Tanto al individuo cuando la practica como a la sociedad cambiante e imperfecta que ellos, como cualquiera, perciben. Y los cuatro utilizan una palabra cuando se refieren a su es necesario o no el deporte en el presente y futuro de la humanidad: «Es fundamental». Invitan, por tanto, tanto a las personas como a las autoridades a fomentarlo.

Lema de partido político

«El deporte es clave para combatir el sedentarismo al que nos lleva la sociedad de la digitalización. Es sano, la herramienta para combatir el paso el tiempo. Como siempre se ha dicho, cuerpo sano es mente sana. Ayuda a resolver problemas. A mí personalmente el deporte me viene para evadirme de la realidad, ese momento es como si estuviera en 'Matrix'. Hay que fomentar mucho el deporte y menos los móviles. Me ha salido un buen lema, de partido político, ¿eh?'», comenta Vicent Monfort con un tono de broma final que causa una risa generalizada entre sus compañeros.

Todos ellos secundan la idea, por ejemplo, Paula Blanquer: «Partiendo de la base de que el deporte es fundamental, emocionalmente a mí me ha hecho crecer, así como ayudarme a conocer a mucha gente y a descubrir mundo. Yo soy una persona muy cerrada y he intentado abrir mi mente. A cualquiera que haga deporte, le va a suponer un crecimiento personal, social y por tanto es fundamental».

Siguiendo con esa idea, Marc Giner además pone sobre la mesa valores específicos de la pilota valenciana: «Es un poco diferente a otras modalidades de equipo, en el sentido que desde pequeños aprendemos cosas que no se suelen ver como no jugarla cuando te das cuenta de que ha dado un segundo bote o dar el tanto si te ha golpeado en el cuerpo. Además, el vestuario es compartido con los rivales, por lo que el compañerismo que se respira puede aportar a la sociedad y a cualquier persona». El escaleter de Murla añade: «El deporte te enseña muchísimo a gestionar cualquier situación que puedas encontrar fuera. La gestión de las emociones es crucial para poder llegar al alto nivel».

Y esa competición de élite tiene, en opinión de Josep Puerto, una función en cierto modo terapéutica para las personas que acuden a presenciarla: «Yo lo he vivido con la dana, es una forma de entretenimiento. Nosotros al final jugamos para conseguir resultados, pero también para que la gente lo pase bien, Que en ese momento en el que está en el pabellón olvide un poco los problemas que tiene en su casa o en otros aspectos de su vida».

Los cuatro deportistas son conscientes de que por su profesión pueden aportar y mucho a la sociedad. Más allá de ayudar a evadirse, el propio Josep Puerto alude a los valores: «Los que he aprendido a través del baloncesto como el esfuerzo, no rendirse nunca, ese control de las emociones que es muy importante no solo en el deporte, en cualquier faceta de la vida. Yo puedo intentar con mi núcleo cercano ser el ejemplo en esos aspectos, y en el futuro tratar de inculcárselo a mis hijos cuando los tenga». Cada uno con sus palabras, todos ellos coinciden cuando se les pregunta cómo pueden poner ese granito de arena a la hora de construir una sociedad más sana.

«Yo lo que puedo aportar es el crecimiento. He aprendido a gestionar mis emociones, ya que soy una persona intensa. Llegar a una pista, evadirme y competir, a mí eso me ha costado mucho y a día de hoy lo voy mejorando. Me gustaría transmitir esa superación y transparencia, yo si estoy mal, en la pista no lo oculto. Mi lema es el disfrutar siempre, a pesar de pasar épocas malas personales o en el deporte. Siempre digo: 'Estoy aquí y mi objetivo es disfrutar'», afirma Paula Blanquer.

«Yo no he sido nunca un buen estudiante, pero la vida me ha llevado a tener que buscar patrocinadores, y eso es lo que más me ha gustado. Ahora me estoy formando en marketing», señala Giner. Ese es otro valor que transmiten los deportistas: hay que seguir pensando en el futuro, formándose y reinventándose para cuando se acabe la carrera de élite: «Aún no sé a qué quiero dedicarme, pero ya lo voy pensando».

El 'face to face' final

Lo prometido es deuda. El último ejercicio es demostrar ese valor del 'face to face' al que aludía Vicent Monfort. Los cuatro deportistas tenían compromisos tras esta charla, pero cuando empiezan a dialogar con naturalidad, el tiempo parece pararse. El jugador de voley le pregunta a Josep Puerto si a las nuevas generaciones les será más fácil llegar con instalaciones de primer nivel como L'Alqueria del Basket o el Roig Arena. «Tienes todas las facilidades del mundo, pero lo de que los niños tengan fisio o la pista sea perfecta, seguramente les haga más tiquismiquis. He jugado en pabellones que había zonas donde no botaba la pelota. Todo tiene sus pros y sus contras. Pero si de niño que me preguntan, habría querido tener l'Alqueria», responde el de Almussafes.

A Giner le cuestionan por su elección por la pilota y responde que tocó la vaqueta casi antes de caminar, porque en Murla es el 'deporte nacional'. Monfort reconoce que empezó en el voleibol en el colegio, y que en ese momento era una modalidad más extendida entre las chicas. «Encontrar niños para hacer un equipo costaba. Ahora, con 'Haikyu', la serie esa de Netflix parecida a 'Oliver y Benji', todos quieren ser como los japoneses», comenta entre risas. Cosas de la tecnología, que como tanto se ha dicho, ha cambiado la sociedad. Y hay que convivir con ello.

