Duro comunicado de la Federació de Pilota contra À Punt: «Apenas se apreciaba el marcador y la evolución de la partida»

Impresionante fue la palabra que definió la final del Individual de escala i corda entre Marc y De la Vega, si es que la vieron desde el propio trinquet de Pelayo. En dicha partida, Marc se proclamó campeón (60-55) de la máxima competición dentro de la pilota valenciana en una disputa que ya está en los libros de la historia, porque ambos pilotaris brindaron un magnífico partido, con jugadas inverosímiles, golpes imposibles y todo pese a las altas temperaturas.

No obstante, si siguieron la final del Individual por televisión, seguramente no la disfrutaron tanto. Esto es debido a que en el tramo final de la partida, la señal de À Punt se cortó para conectar con la cobertura especial de las Hogueras de Alicante, dejando el encuentro de pilota relegado a una ventanita sin sonido en una esquina de la imagen. Esto ha indignado a la afición al deporte valenciano, y especialmente, a la Federació de Pilota Valenciana, que este lunes ha emitido un duro comunicado oficial contra la televisión pública valenciana.

«La Federació de Pilota Valenciana lamenta profundamente la interrupción de la retransmisión en directo de la final del 40º Campionat Individual d'Escala i Corda - Trofeu President de la Generalitat Valenciana, emitida ayer por À Punt Mèdia, cuando se encontraba en la recta final, para continuar sin previo aviso a través del canal web y reduciendo la presencia en pantalla a una ventanita, sin audio, donde a penas se podía apreciar el marcador y la evolución de la partida», dice el comunicado.

«Esta decisión desconcertante ha dejado sin la posibilidad de seguir el desenlace de la partida, así como la entrega de trofeos, a miles de aficionados y aficionadas que seguían el acontecimiento desde sus casas a través de la TDT. Ayer ya trasladamos a la representante de À Punt presente en la partida todo el malestar de la afición y le manifestamos que había que tomar alguna medida para que estas coses no sucedan de nuevo, entendiendo por ambas partes que este hecho iba a ocasionar un disgusto generalizado entre nuestros jugadores y jugadoras, y sobre todo, entre la afición de la pilota valenciana», añade la Federació.

«La final del Individual es uno de los momentos más esperados del calendario deportivo de la pilota, y su retransmisión íntegra por televisión pública no debría haberse visto interrumpida en ningún caso. Recordamos que la pilota valenciana está reconocida como a Bien de Interés Cultural (BIC), un estatus que no solo protege su práctica, si no que exige una difusión digna y adecuada para parte de les instituciones públicas. La visibilidad mediática es esencial para el presente y el futuro de nuestro deporte, especialmente en sus momentos más significativos y representativos. El Trofeu President de la Generalitat Valenciana es el máximo ejemplo», comentan los pilotaris.

«Solicitamos que À Punt, como medio público valenciano, revise lo que ha ocorrido y adopte las medidas necesarias para que una situación tan incomprensible como la vivida ayer no se vuelva a repetir. La afición y la pilota valenciana merecen el máximo respeto y compromiso en su tratamiento mediático. Desde la Federació de Pilota Valenciana continuaremos trabajando para dignificar, promover y proteger este deporte tan arraigado en nuestra cultura, y confiamos que la colaboración con los medios públicos esté siempre a la altura de su importancia social, deportiva y cultural», sentencia el comunicado.