La valenciana Nerea Martí correrá en el Mundial de lanchas motoras en el equipo de LeBron James

El mundo del motor va más allá de la Fórmula 1. Multitud de competiciones internacionales se disputan cada semana en la que valientes pilotos se ... ponen al volante de vehículos que alcanzan velocidades altísimas, con el objetivo siempre en mente de cruzar la línea de meta en primera posición. Y eso es lo que tratará de hacer la valenciana Nerea Martí próximamente, aunque en esta ocasión, en una competición alejada del asfalto y las cuatro ruedas: carreras de lanchas motoras.

El equipo AlUla, del que es patrocinador la estrella de la NBA LeBron James, ha fichado a Nerea Martí y Andrè Solvang para la próxima carrera del Campeonato Mundial UIM E1 que se celebrará en Lagos (Nigeria) el próximo fin de semana del 4 y el 5 de octubre. Los pilotos habituales, Catie Munnings y Rusty Wyatt, no pueden competir en Lagos debido a compromisos previos, por lo que el equipo AlUla ha reclutado a la piloto de carreras valenciana y al piloto de lanchas motoras noruego para participar en la penúltima ronda de la temporada E1 2025.

Cabe recordar que Martí empezó en el karting a los nueve años, ganando campeonatos regionales de karting antes de pasar al Campeonato de España de F4 en 2019. Entre 2021 y 2022, compitió en las W Series antes de pasar a la F1 Academy durante los dos años siguientes con Campos Racing, donde terminó cuarta en la clasificación general. En 2025, Nerea fue seleccionada para el nuevo programa de desarrollo de carreras para clientes de BMW, la BMW M Racing Academy. También compite para BMW España en la Iberian Supercars (subclase GT4) y se alzó con la victoria en la última carrera en Valencia. Este será su debut oficial en carreras de lanchas motoras, buscando ser la más rápida sobre las aguas nigerianas.

La competición de Lagos marcará el debut africano de la categoría E1, con los E1 RaceBirds, lanchas que son totalmente eléctricas, compitiendo por la victoria absoluta en la Laguna de Lagos, en el corazón de la ciudad. El GP de Lagos de E1 tiene como objetivo posicionar la ciudad más grande de Nigeria como un destino de primer nivel para la innovación sostenible y los eventos deportivos internacionales.

«Este es un nuevo reto en mi carrera deportiva y estoy deseando afrontarlo. Siempre he competido sobre asfalto, así que hacerlo sobre agua será sin duda emocionante. Ya sentí esa emoción durante las pruebas de licencia, y ahora tengo muchas ganas de competir contra el resto de los pilotos en lo que confío en que será un gran fin de semana para mí y para todo el equipo. También quiero agradecer al equipo AlUla, liderado por LeBron James, por darme esta oportunidad de competir en E1. Siempre he estado comprometida con las carreras eléctricas; me entusiasman muchísimo. Ya tuve la oportunidad de conducir un coche de Fórmula E, y ahora poder competir con un barco de carreras E1 en un fin de semana de competición será una experiencia inolvidable», ha afirmado Nerea Martí.