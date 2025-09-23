Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La valenciana Nerea Martí, junto a Andrè Solvang. LP

La valenciana Nerea Martí correrá en el Mundial de lanchas motoras en el equipo de LeBron James

«Este es un nuevo reto en mi carrera deportiva y estoy deseando afrontarlo. Siempre he competido sobre asfalto, así que hacerlo sobre agua será sin duda emocionante», dice la piloto

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Martes, 23 de septiembre 2025, 12:07

El mundo del motor va más allá de la Fórmula 1. Multitud de competiciones internacionales se disputan cada semana en la que valientes pilotos se ... ponen al volante de vehículos que alcanzan velocidades altísimas, con el objetivo siempre en mente de cruzar la línea de meta en primera posición. Y eso es lo que tratará de hacer la valenciana Nerea Martí próximamente, aunque en esta ocasión, en una competición alejada del asfalto y las cuatro ruedas: carreras de lanchas motoras.

