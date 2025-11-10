Tomás Llinares, intratable en el Rallye La Nucía-Mediterráneo El joven alicantino domina los tramos de casa y se adjudica su primer triunfo en la Sandero Eco Cup Spain Asfalto, copilotado por David Fernández

El trayecto levantino de la Sandero Eco Cup Spain Asfalto 2025 ha comenzado con victoria para Tomás Llinares en la última cita del Supercampeonato de España de Rallyes. El joven piloto alicantino, Tomás Llinares, reciente subcampeón de la Sandero Eco Cup Spain Tierra, ha cosechado delante de su público su primer triunfo compitiendo en esta otra superficie con el Dacia Sandero Eco Cup, el vehículo de competición más accesible y sostenible del panorama nacional.

Los también locales Paco Linares y Paula González han debutado en los tramos de casa con el vehículo de GLP desarrollado por Driveland Motorsport, cosechando la segunda posición final del Rallye La Nucía-Mediterráneo.

El tercer puesto fue adjudicado para Pablo Fuente y David Berbil en las carreteras de montaña de la provincia de Alicante, relevando así como líderes de la clasificación general a Esteban Vallín e Irene Caso, antes del Rallye Ciudad de Valencia del CERA - Recalvi (Campeonato de España de Rallyes de Asfalto).

Los asturianos no han podido competir en el Rallye La Nucía-Mediterráneo. Únicamente han tomado la salida, y, a continuación, han abandonado para poder regresar a casa y afrontar con su Dacia Sandero Eco Cup el Rallye Ciudad de Langreo del Volan FAPA by Sandero Eco Cup.

Las próximas fechas de calendario para la competición de Sandero Eco Cup Spain Asfalto 2025 son las siguientes: En primero lugar el 23 y 24 de mayo se disputará a Rallye Cidade de Narón. Los días 4 y 5 de julio la Rallye Recalvi Rías Baixas. En septiembre, los días 26 y 27 la Rallye Villa de Llanes. Y en noviembre una doble competición, los días 7 y 8 la Rallye La Nucía-Mediterráneo y para finalizar la competición los días 28 y 29 la Rallye Ciudad de Valencia.

