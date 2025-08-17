Primer podio en Moto2 del valenciano Holgado y ocasión perdida por Arón Canet

Moisés Rodríguez Valencia Domingo, 17 de agosto 2025, 13:37 Comenta Compartir

«Esto no es motocrós», lamentaba Manu González, lider de Moto2. Así se quejaba de la presencia de gravilla en la pista por la caída de un piloto un par de vueltas atrás. Una de esas piedrecillas ha arruinado la carrera del español al golpear en su radiador, que ha empezado a escubir agua. González ha intentado seguir en el GP de Austria, pero se ha dado cuenta de que no tenía sentido porque no tenía velocidad.

Puerta abierta para sus perseguidores, sobre todo Arón Canet. Pero no. El valenciano sufrió el sábado una dura caída y arrastraba dolores de cabeza, aunque después de la carrera se mostraba contrariado por la puesta a punto de su Kalex. El de Corbera se ha agarrado a la moto pero no ha podido rodar en posiciones delanteras. Se ha colocado entre la undécima y la décima posición, que es la que ha logrado al final de la prueba. Al final ha salvado 6 puntos, que son los que reduce con Manu González tras el cero de este. Un botín escaso, si se mira el vaso medio vacío, pero interesante tras los problemas del fin de semana.

Manu González tiene 188 puntos, mientras Canet se coloca ahora con 169, con lo que reduce la distancia de una carrera con el líder. Ahora quedan nueve GP. El campeonato está abierto, también para Diogo Moreira, que tras dos carreras sin sumar botón ha ganado y se mete en la lucha con sus 153 puntos. El brasileño, que posiblemente esté en MotoGP la próxima temporada, tiene prácticamente los mismos argumentos para soñar.

Como Dani Holgado. Cara y cruz en el Aspar Team, que ha llegado a soñar con el doblete en Austria. El alicantuno y David Alonso se han escapado con Moreira y Vietti, que se ha quedado sin opciones de podio por una sanción. Cuando el último campeón del mundo de Moto3 tenía el tercer puesto más que afianzado, ha perdido el contro de su moto y se ha ido al suelo. Visiblemente afectado, el hispanocolombiano ha llegado llorando al box. Todo lo contrario que su compañero de equipo.

Quizás esto ha sido lo más duro para Alonso, pues mientras él saboreaba la hiel de su decepción, en la guarida del Aspar Team todo eran vítores para su compañero de equipo. El de San Vicent del Raspeig ha habido un momento que no ha podido con Moreira y no ha arriesgado. «Estoy muy contento, hemos trabajado arduamente en el verano para la segunda parte de la temporada», ha declarado el alicantino. Ese segundo puesto debe ser un punto para él, pues se sube por primera vez al cajón tras una carrera de Moto2.

Temas

Austria

Corbera

Moto2