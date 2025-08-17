El brutal cabreo de Aspar tras la balsámica victoria del valenciano Piqueras en Austria: «A Lorenzo lo dejaron en casa por esto» El piloto de Ayora se impone en la carrera de Moto3 y reduce su distancia respecto al líder Rueda

Ángel Piqueras ha regresado de vacaciones con fuerzas renovadas. Tanto el valenciano como su moto. El piloto de Ayora parecía en una inercia irrecuperable respecto a un José Antonio Rueda que domina con mano de hierro el Mundial de Moto3. Pero en Austria, tras el parón de verano, ha completado una carrera perfecta para imponerse en un polémico final, donde el líder ha salvado los muebles al quedar quinto. Ahora cuenta con 239 puntos, 71 de ventaja precisamente sobre Piqueras, prácticamente su único rival por el título.

La tensión se ha desatado después de caer la bandera a cuadros por lo que ha ocurrido cuando quedaban dos giros. En una acción al límite del reglamento, Davidi Muñoz, que ha subido al podio al acabar tercero, ha adelantado de una tacada a Perrone y a Máximo Quiles, piloto del Aspar Team. Pero ha sido tan agresivo que ambos pilotos han tenido que salir de la pista para no acabar sobre el asfalto. Ninguno de los dos, a pesar de que tenían el ritmo y han estado en el grupo cabecero durante gran parte de la prueba, ha quedado ya con opciones de pelear por el triunfo.

Quiles, que sí se ha agarrado al grupo cabecero, le ha realizado un gesto de reprobación a Muñoz nada más cruzar la meta, y después le ha retado cuando ha llegado al box de su equipo. Ahí quien estaba más que cabreado era Jorge Martínez 'Aspar', que ha estallado ante el micrófono de Dazn. «¡Es que directamente los ha tirado fuera! Si no van a hacer nada que nos lo digan, vamos a competir todos así», ha lamentado el team mánager de Alzira: «Si no educamos a los pilotos... yo recuerdo que a Jorge Lorenzo lo dejaron en casa por cosas como esta».

Pero David Muñoz ha subido a un podio donde estaban también Yamanaka y Piqueras. El valenciano ha esquivado el incidente y en la última vuelta se ha colocado primero. Tenía el ritmo en esta ocasión y ha sido muy supeerior en ese giro definitivo para pasar la meta en primera posición. «Es muy importante porque en la última cita nos costó», ha declararo el valenciano, que se ha contenido en la celebración como muestra de respeto a dos pilotos españoles recientemente fallecidos: Pau Alsina y Borja Gómez.

Ángel Piqueras vence muchas semanas después, no lo hacía desde el 13 de abril en Catar. En todo ese tiempo, dominio mayoritario de un Rueda que cabalga hacia el título. Con 71 puntos de desventaja, el de Ayora está a algo menos de tres carreras de distancia del líder, con nueve por disputar, entre ellas la que cerrará el campeonato, el Gran Premio de la Comunitat del próximo 16 de noviembre. Lo tiene complicado pero hay vida. A Piqueras le toca apretar si quiere subir en 2026 a Moto2 como campeón del mundo.