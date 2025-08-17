Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Seis heridos, cinco de ellos menores, por inhalar humo en un incendio en la avenida Blasco Ibáñez
Ángel Piqueras lidera el grupo cabecero durante la carrera de este domingo. EFE/EPA/MAX SLOVENCIK

El brutal cabreo de Aspar tras la balsámica victoria del valenciano Piqueras en Austria: «A Lorenzo lo dejaron en casa por esto»

El piloto de Ayora se impone en la carrera de Moto3 y reduce su distancia respecto al líder Rueda

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Domingo, 17 de agosto 2025, 12:04

Ángel Piqueras ha regresado de vacaciones con fuerzas renovadas. Tanto el valenciano como su moto. El piloto de Ayora parecía en una inercia irrecuperable respecto a un José Antonio Rueda que domina con mano de hierro el Mundial de Moto3. Pero en Austria, tras el parón de verano, ha completado una carrera perfecta para imponerse en un polémico final, donde el líder ha salvado los muebles al quedar quinto. Ahora cuenta con 239 puntos, 71 de ventaja precisamente sobre Piqueras, prácticamente su único rival por el título.

La tensión se ha desatado después de caer la bandera a cuadros por lo que ha ocurrido cuando quedaban dos giros. En una acción al límite del reglamento, Davidi Muñoz, que ha subido al podio al acabar tercero, ha adelantado de una tacada a Perrone y a Máximo Quiles, piloto del Aspar Team. Pero ha sido tan agresivo que ambos pilotos han tenido que salir de la pista para no acabar sobre el asfalto. Ninguno de los dos, a pesar de que tenían el ritmo y han estado en el grupo cabecero durante gran parte de la prueba, ha quedado ya con opciones de pelear por el triunfo.

Quiles, que sí se ha agarrado al grupo cabecero, le ha realizado un gesto de reprobación a Muñoz nada más cruzar la meta, y después le ha retado cuando ha llegado al box de su equipo. Ahí quien estaba más que cabreado era Jorge Martínez 'Aspar', que ha estallado ante el micrófono de Dazn. «¡Es que directamente los ha tirado fuera! Si no van a hacer nada que nos lo digan, vamos a competir todos así», ha lamentado el team mánager de Alzira: «Si no educamos a los pilotos... yo recuerdo que a Jorge Lorenzo lo dejaron en casa por cosas como esta».

Pero David Muñoz ha subido a un podio donde estaban también Yamanaka y Piqueras. El valenciano ha esquivado el incidente y en la última vuelta se ha colocado primero. Tenía el ritmo en esta ocasión y ha sido muy supeerior en ese giro definitivo para pasar la meta en primera posición. «Es muy importante porque en la última cita nos costó», ha declararo el valenciano, que se ha contenido en la celebración como muestra de respeto a dos pilotos españoles recientemente fallecidos: Pau Alsina y Borja Gómez.

Ángel Piqueras vence muchas semanas después, no lo hacía desde el 13 de abril en Catar. En todo ese tiempo, dominio mayoritario de un Rueda que cabalga hacia el título. Con 71 puntos de desventaja, el de Ayora está a algo menos de tres carreras de distancia del líder, con nueve por disputar, entre ellas la que cerrará el campeonato, el Gran Premio de la Comunitat del próximo 16 de noviembre. Lo tiene complicado pero hay vida. A Piqueras le toca apretar si quiere subir en 2026 a Moto2 como campeón del mundo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cañizares muestra a su nueva pareja después de la dolorosa ruptura con su tercera mujer: «La mejor compañía»
  2. 2 Las localidades de la Comunitat Valenciana donde hace más calor este sábado 16 de agosto en plena ola
  3. 3 Desalojan varios chalés por un incendio en el término municipal de Xàtiva
  4. 4 Muere Elodia Ferrer, la madre del expresidente Ximo Puig
  5. 5

    La rebaja del Impuesto de Patrimonio libra a 13.000 valencianos de pagar el tributo
  6. 6 Aemet activa una doble alerta roja para este domingo en la Comunitat por altas temperaturas
  7. 7 Explosionan en Valencia una bomba de la Guerra Civil de manera controlada
  8. 8 Amazon Prime elimina pronto la primera temporada de una de las series icónicas de los 2000
  9. 9 Preocupación por el estado de salud de Dioni, de Camela, tras cancelar su concierto en la Comunitat: «Empezó con mal pronóstico»
  10. 10 El distrito de Valencia capital notablemente más barato para comprar vivienda en la actualidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El brutal cabreo de Aspar tras la balsámica victoria del valenciano Piqueras en Austria: «A Lorenzo lo dejaron en casa por esto»

El brutal cabreo de Aspar tras la balsámica victoria del valenciano Piqueras en Austria: «A Lorenzo lo dejaron en casa por esto»