GP de Cataluña Márquez pone el modo campeonato tras otra 'pole' de Quartararo Fabio Quartararo celebra la 'pol' conseguida en el Circuito de Montmeló. / Enric Fontcuberta (Efe) La estrategia marcará una carrera que se presenta muy igualada, con altas temperaturas, poco agarre del asfalto y diferencias cortas entre los favoritos BORJA GONZÁLEZ Circuito de Barcelona-Cataluña Sábado, 15 junio 2019, 22:09

Fabio Quartararo sumó en Montmeló su segunda 'pole' de 2019, en su año de debut en MotoGP. Fue la punta de lanza de Yamaha, una marca que esperaba sufrir este fin de semana más que en ningún otro escenario, dejando una impresión antes del viernes de dar por perdida la batalla, y que metió a sus cuatro motos en las dos primeras líneas de la parrilla de salida. Eso contando con la sanción de tres posiciones que le cayó a Maverick Viñales por, precisamente, encontrarse en medio de la trazada en una última vuelta lanzada de Quartararo, cuando el español pensaba que la sesión oficial de entrenamientos había acabado. Esto deja a Viñales sexto, por detrás del francés, del tercer puesto (heredado) del compañero de este, Franco Morbidelli y el cuarto de Valentino Rossi, con los dos primeros de la general, Marc Márquez y Andrea Dovizioso, entrometidos en esas dos primeras líneas. Todo de cara a una carrera con muchas dudas, en unos días en los que no se ha visto un dominador claro, con pilotos y equipos intentando entender cuál será la mejor combinación de neumáticos para una prueba en la que se espera que la temperatura sea alta en un trazado con muy poco agarre.

«En los sábados siempre hemos sido muy rápidos, la 'pole' de Catar, en Argentina segundo, en Jerez las dos primeras posiciones eran de Yamaha.», analizó Viñales después de bajarse de su moto. «Está costando mucho en carrera, cuando hay poco 'grip'. Este fin de semana hemos tratado de trabajar de una forma distinta, veremos si el resultado es mejor o peor, nunca se sabe», apuntó, con ese aire de duda que deslizan los pilotos de la marca japonesa vistos los antecedentes de anteriores fines de semana, en un año en el que sólo han sumado tres podios, el último del propio Viñales en Jerez.

«Me veo bastante bien en cuanto al ritmo y salimos desde la 'pole', aunque el objetivo es aprender de todos los pilotos que tenemos alrededor, intentar tomar mucha experiencia, y sobre todo tratar de hacer una buena salida. El objetivo de todos los pilotos es la victoria, pero ahora mismo estoy más centrado en aprender que en conseguir estos resultados», planteó por su parte Quartararo, que afrontará la simbólica última oportunidad de convertirse en el piloto más joven de la historia en ganar en la clase reina, un récord en manos de Márquez, de nuevo uno de los favoritos para la carrera. Porque, pese a no haber brillado como en otros grandes premios, a no haber asomado constantemente en cabeza, el líder ha terminado satisfecho del trabajo realizado en estos días en Montmeló, en un circuito en el que no gana desde 2014.

«Parece que me cueste más, pero honestamente me está costando menos que en Mugello; si coges una balanza no está saliendo tan fácil como en Le Mans o Jerez pero tampoco me está costando tanto como en Italia», reconoció Márquez, que mantendrá para este domingo el 'modo campeonato', menos obsesionado en ganar que en consolidar su posición en la general, un objetivo en el que pondrá en su mira sobre todo al segundo de la clasificación, Dovizioso, en una prueba en que se espera igualada, con la presencia delante de estos dos, las citadas Yamaha, la Suzuki de Alex Rins, uno de los más sólidos en los entrenamientos, y la Ducati del ganador en Mugello, Danilo Petrucci, en un escenario en el que la moto italiana ha ganado en los dos últimos años.

«Me gustaría hacer la carrera solo con Marc, pero hay más pilotos competitivos. Aunque poco han hecho muchas vueltas a los neumáticos», apuntó Dovizioso, que reconoció no tener claro cuál puede ser el ritmo ideal para la carrera. «De momento no hay un claro favorito, no hay una moto más rápida que la nuestra, el ritmo está muy similar y la carrera se va a diferenciar en dos partes: las diez primeras vueltas serán un tema y las catorce últimas será otra película con la degradación del neumático. Mi objetivo principal es el título y debo continuar en mi línea. No me interesa la victoria sí o sí», concluyó Márquez antes de encarar la séptima carrera de 2019, otras de esas marcadas en su particular calendario para no perder y para mantenerse en una situación ideal antes de la llegada de trazados en los que sabe que puede marcar las diferencias de manera contundente. Una mentalidad similar a aquella con la que afrontó la última cita de Mugello, de la que pudo salir con más ventaja en puntos respecto al que considera su gran rival, Dovizioso.

Clasificación GP de Cataluña MotoGP:

1. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha YZR M 1) 1:39.484 a 167,4 km/h.

2. Marc Márquez (ESP/Repsol Honda RC 213 V) 1:39.499

3. Maverick Viñales (ESP/Yamaha YZR M 1) 1:39.710

.4. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha YZR M 1) 1:39.711

5. Valentino Rossi (ITA/Yamaha YZR M 1) 1:39.753

6. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati Desmosedici GP19) 1:39.777

7. Danilo Petrucci (ITA/Ducati Desmosedici GP19) 1:39.844

8. Alex Rins (ESP/Suzuki GSX RR) 1:39.870

.9. Cal Crutchlow (GBR/Honda RC 213 V) 1:40.151

10. Jorge Lorenzo (ESP/Repsol Honda RC 213 V) 1:40.199

11. Joan Mir (ESP/Suzuki GSX RR) 1:40.240

12. Pol Espargaró (ESP/KTM RC 16) 1:40.425

13. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Desmosedici GP18) 1:40.167

14. Jack Miller (AUS/Ducati Desmosedici GP19) 1:40.271

15. Karel Abraham (RCH/Ducati Desmosedici GP18) 1:40.349

16. Takaaki Nakagami (JPN/Honda RC 213 V) 1:40.362

17. Aleix Espargaró (ESP/Aprilia RS-GP) 1:40.400

18. Johann Zarco (FRA/KTM RC 16) 1:40.427

19. Tito Rabat (ESP/Ducati Desmosedici GP18) 1:40.682

20. Miguel Oliveira (POR/KTM RC 16) 1:40.752

21. Hafizh Syahrin (MAL/KTM RC 16) 1:40.839

22. Bradley Smith (GBR/Aprilia RS-GP) 1:41.232

23. Sylvain Guintoli (FRA/Suzuki GSX RR) 1:41.270

24. Andrea Iannone (ITA/Aprilia RS-GP) 1:41.748