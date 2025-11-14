Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Circuito de Cheste con los preparativos EFE

¿Qué puedes llevar al Circuito Ricardo Tormo en Cheste para el GP 2025? Objetos permitidos y prohibidos

Conoce qué envases, bebidas y accesorios están autorizados y qué elementos te pueden impedir el acceso

Jaime Vázquez García

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:40

Asistir al gran final de la temporada de ­MotoGP World Championship en el Circuito Ricardo Tormo exige conocer bien las normas de acceso para evitar molestias o que te impidan entrar.

A continuación, te explicamos qué objetos están permitidos y cuáles están totalmente prohibidos según la organización.

Objetos prohibidos

Armas o cualquier objeto que pueda utilizarse como tal, según criterio de la organización

Bebidas alcohólicas en cualquier tipo de envase

Bebidas o alimentos en envases metálicos, de cristal, cerámica o madera, sin importar su contenido

Recipientes con gas

Artículos pirotécnicos, explosivos o de humo

Drogas o sustancias similares

Pancartas o carteles que inciten a la violencia o dificulten la visión de otros asistentes

Perros u otros animales

Sillas o carpas plegables

Alimentos que requieran cuchillo para su consumo

Objetos permitidos

Cascos de moto

Equipos de grabación de imágenes no profesionales (según determine la organización) y de uso personal

Recipientes para la alimentación de bebés (debidamente justificados)

Carros de bebé, siempre que no bloqueen zonas de paso, escaleras o espacios de otros asistentes

Perros guía

Muletas para personas con movilidad reducida

Bebidas sin alcohol en envases de plástico con tapón

Hielo

Comida en envases permitidos: bocadillos, snacks, embutidos, fruta troceada

Neveras de playa con un tamaño máximo de 50x50x50 cm

Bolsas o mochilas de hasta 45x20x33 cm

Vajilla de plástico

Objetos condicionados

Maletas de viaje: solo permitidas en la zona deportiva y sujetas a registro

Equipos electrónicos: uso exclusivo en la zona deportiva, deben ser comprobados y justificados

Instrumentos musicales: requieren autorización previa, deben pertenecer a grupos organizados y estar identificados

Vehículos de movilidad personal y bicicletas: únicamente en la zona deportiva, con autorización visible

Spray protector solar: permitido solo si no es inflamable

Sombrillas: la parte inferior del mástil no puede acceder y la superior no debe obstaculizar la visión o comodidad de otros asistentes

Banderas: el mástil debe ser de pvc flexible

Paraguas: no se permiten los que tengan punta metálica pronunciada; los demás sí están autorizados

Recuerda que puedes consultar la guía del gran premio a través del siguiente enlace.

Fan Guide GP Cheste 2025

