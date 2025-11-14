¿Qué puedes llevar al Circuito Ricardo Tormo en Cheste para el GP 2025? Objetos permitidos y prohibidos
Conoce qué envases, bebidas y accesorios están autorizados y qué elementos te pueden impedir el acceso
Jaime Vázquez García
Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:40
Asistir al gran final de la temporada de MotoGP World Championship en el Circuito Ricardo Tormo exige conocer bien las normas de acceso para evitar molestias o que te impidan entrar.
A continuación, te explicamos qué objetos están permitidos y cuáles están totalmente prohibidos según la organización.
Objetos prohibidos
Armas o cualquier objeto que pueda utilizarse como tal, según criterio de la organización
Bebidas alcohólicas en cualquier tipo de envase
Bebidas o alimentos en envases metálicos, de cristal, cerámica o madera, sin importar su contenido
Recipientes con gas
Artículos pirotécnicos, explosivos o de humo
Drogas o sustancias similares
Pancartas o carteles que inciten a la violencia o dificulten la visión de otros asistentes
Perros u otros animales
Sillas o carpas plegables
Alimentos que requieran cuchillo para su consumo
Objetos permitidos
Cascos de moto
Equipos de grabación de imágenes no profesionales (según determine la organización) y de uso personal
Recipientes para la alimentación de bebés (debidamente justificados)
Carros de bebé, siempre que no bloqueen zonas de paso, escaleras o espacios de otros asistentes
Perros guía
Muletas para personas con movilidad reducida
Bebidas sin alcohol en envases de plástico con tapón
Hielo
Comida en envases permitidos: bocadillos, snacks, embutidos, fruta troceada
Neveras de playa con un tamaño máximo de 50x50x50 cm
Bolsas o mochilas de hasta 45x20x33 cm
Vajilla de plástico
Objetos condicionados
Maletas de viaje: solo permitidas en la zona deportiva y sujetas a registro
Equipos electrónicos: uso exclusivo en la zona deportiva, deben ser comprobados y justificados
Instrumentos musicales: requieren autorización previa, deben pertenecer a grupos organizados y estar identificados
Vehículos de movilidad personal y bicicletas: únicamente en la zona deportiva, con autorización visible
Spray protector solar: permitido solo si no es inflamable
Sombrillas: la parte inferior del mástil no puede acceder y la superior no debe obstaculizar la visión o comodidad de otros asistentes
Banderas: el mástil debe ser de pvc flexible
Paraguas: no se permiten los que tengan punta metálica pronunciada; los demás sí están autorizados
Recuerda que puedes consultar la guía del gran premio a través del siguiente enlace.