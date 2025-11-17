La Moto2 más valenciana de la historia

Moisés Rodríguez Cheste Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:14 Comenta Compartir

Hasta hace bien poco, Moto3 era la categoría de los valencianos. El primer escalón ya en la estructura del Mundial de la antigua era, la de 125, se coronó Nico Terol y ya en la etapa de los cuatro tiempos, el que reinó fue Jaume Masià (2023). Ha habido numerosos pilotos de la Comunitat que han corrido en el certamen de las carreras igualadas y locas, la de los adolescentes que abren gas sin mirar atrás con el objetivo de irrumpir en MotoGP lo antes posible. Pero una generación entera, en el caso de los valencianos ha crecido y ha subido un escalón.

Ahora el escalón de los pilotos de la Comunitat es el segundo, la categoría intermedia, Moto2. La que no tiene campeones valencianos, ya que Arón Canet y Sergio García Dols, los que más opciones reales han tenido, no han acabado de completar la temporada perfecta. En el caso del de Corbera, no ha podido aprovechar el impresionante bajón de prestaciones de Manu González. Como el madrileño, no ha tenido la regularidad suficiente tras el verano y de ello se ha aprovechado Diogo Moreira para coronarse. Al castellonense le sucedió hace un par de años lo mismo que a González y, tras un gran inicio de temporada, perdió sus opciones.

Algo similar ya le ocurrió en Moto3 cuando corría con el Aspar Team y el que acabó siendo campeón fue su compañero Izan Guevara, ganador este domingo de la carrera de Moto2 en Cheste. García Dols y Canet tendrán una nueva oportunidad en esta categoría intermedia en 2026. El de Corbera firmó un contrato de tres años con MarcVDS, con vocación de estar un año más en Moto2 y, posiblemente, pasar en 2027 al Mundial de Superbikes. El anhelo del valenciano, no obstante, es llegar a la categoría reina de MotoGP.

Realmente ese es el objetivo de todos los pilotos. Como Daniel Holgado, quien ha cerrado un gran fin de semana en casa con un podio (ha sido segundo), que le afianza como candidato a todo para 2026. En el Aspar Team apostaron por el alicantino y David Alonso, campeón de Moto3 en 2024, en un proyecto a dos años. El próximo, el equipo valenciano parte como el más fuerte de la parrilla. La presión en el box y para los dos pilotos será máxima. Iván Ortolà ha acabado también el año de la mejor manera posible. El Pepino de Puçol ha remontado en una carrera del GP de la Comunitat muy sólida y ha concluido tercero, en el podio. Eso le refuerza para ser uno de los pilotos importantes de la parrilla de la próxima temporada.

Necesidad de mejorar tienen Jorge Navarro y Álex Escrig después de una temporada discreta. Ambos están consolidados como pilotos currantes, de los que no cesan en su empeño por sacar el máximo rendimiento a su montura. La que sea. Pero su rendimiento volverá a ser una incógnita. Como para Ángel Piqueras, pero por diferente motivo. El de Ayora será rookie después de un año en Moto3 donde partía como favorito pero no ha logrado la regularidad necesaria para discutirle el campeonato a José Antonio Rueda.

Sí ha sido capaz de concluir su andadura en Moto3 como subcampeón, aunque sin brillar especialmente en el GP de la Comunitat. Ha acabado sexto y Máximo Quiles, su rival por el segundo puesto de la general, ha terminado quinto después de un toque en la última vuelta, cuando luchaba por el podio. En Moto2, habrá que ver las opciones de Héctor Garzó, que ha corrido este fin de semana en Cheste sin demasiada suerte, ya que se ha ido al suelo. El piloto de Paterna se queda sin el comodín de MotoE, campeonato que se ha suspendido sine die al no haber calado como se esperaba. Con tanto valenciano en la categoría intermedia, Moto3 se queda vacía de representantes. A día de hoy solo está confirmado Adrián Cruces. El piloto de La Pobla de Vallbona ha corrido este fin de semana y ha acabado en los puntos, el que hace 15. En esta parrilla habrá que seguir al Aspar Team, donde tienen puestas muchas esperanzas en el murciano Máximo Quiles, quien ya ha demostrado su talento en 2025.