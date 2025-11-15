Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Miembros del equipo de Pirelli, con neumáticos usados. MARIO M. G.

Mil neumáticos para 60 pilotos durante el Gran Premio

Cada corredor de Moto2 y Moto3 utiliza ocho gomas a lo largo del fin de semana y, una vez gastadas, se mandan a Alemania para su reciclaje

Alberto Martínez de la Calle

Alberto Martínez de la Calle

Valencia

Sábado, 15 de noviembre 2025, 17:58

Una torre de neumáticos usados se levanta en el paddock del Circuit Ricardo Tormo. Es la zona descubierta de la base de Pirelli, donde ... un equipo formado por 14 personas trabaja desde el pasado miércoles con la precisión de un reloj suizo. Por sus manos pasa un elemento clave en la alta competición del motor. Cuando se corre sobre el asfalto a más de 300 kilómetros por hora, el comportamiento de las gomas se presenta como una cuestión vital. La elección de un tipo u otro y el desgaste marcan, al mismo tiempo, las estrategias de los equipos en cada Gran Premio. La firma italiana, proveedora oficial en el Mundial de Moto2 y Moto3, lo será también de MotoGP a partir de 2027. Enrico Baraldo, responsable del team de montaje de la marca, camina con la tranquilidad de quien tiene todo bajo control: «Cada fin de semana, se usa 1.000 neumáticos más o menos».

