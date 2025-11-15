Mil neumáticos para 60 pilotos durante el Gran Premio

Una torre de neumáticos usados se levanta en el paddock del Circuit Ricardo Tormo. Es la zona descubierta de la base de Pirelli, donde ... un equipo formado por 14 personas trabaja desde el pasado miércoles con la precisión de un reloj suizo. Por sus manos pasa un elemento clave en la alta competición del motor. Cuando se corre sobre el asfalto a más de 300 kilómetros por hora, el comportamiento de las gomas se presenta como una cuestión vital. La elección de un tipo u otro y el desgaste marcan, al mismo tiempo, las estrategias de los equipos en cada Gran Premio. La firma italiana, proveedora oficial en el Mundial de Moto2 y Moto3, lo será también de MotoGP a partir de 2027. Enrico Baraldo, responsable del team de montaje de la marca, camina con la tranquilidad de quien tiene todo bajo control: «Cada fin de semana, se usa 1.000 neumáticos más o menos».

En las carreras del Mundial, Pirelli trabaja con más de 60 pilotos contando todos los equipos de Moto2 y Moto3 y los wildcard. El equipo encabezado por Baraldo tarda cuatro minutos en montar y equilibrar cada neumático.

«Cada piloto puede poner en un fin de semana ocho neumáticos delanteros y nueve traseros. Y un set más los pilotos que pasan de Q1 a Q2», explica Baraldo, quien cuenta su hoja de ruta en los grandes premios: «Nuestro trabajo empieza el miércoles montando toda la estructura. Esta es nuestra base. Y el jueves empezamos poniendo los neumáticos que utilizan los pilotos el viernes. Se trabaja siempre con 24 horas de antelación».

Este sábado, los equipos estaban muy pendientes del cielo, ya que había una pequeña probabilidad de lluvia durante la clasificación. Finalmente, no fue así. «Los neumáticos que vienen con dibujo son de agua, de mojado. Los de seco son lisos. De seco, tenemos dos compuestos, blando y duro. El blando se utiliza cuando la temperatura es alta. Si un neumático no está a la temperatura correcta, en cuatro vueltas hay que tirarlo porque se rompe. Y a buena temperatura, se puede hacer una carrera completa». Las gomas tienen una vida más allá de las carreras: «Los usados se cortan y se envían a Alemania, donde se trituran y se hace un nuevo compuesto para otros neumáticos. Pero no se puede hacer el mismo neumático».

Hay una diferencia fundamental entre los neumáticos de competición y los de motocicletas de calle: «Esta mezcla trabaja a grados mucho más altos y tienen mucha más estabilidad. Son completamente distintos». Los ingenieros de las marcan trabajan constantemente en una evolución tecnológica.