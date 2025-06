Marc Márquez cumple el trámite en Aragón

Jesús Gutiérrez Alcañiz Viernes, 6 de junio 2025, 19:35 Comenta Compartir

Todos apuntaban a Marc Márquez como el favorito este fin de semana en Aragón y el piloto español cumplió con las altísimas expectativas que había sobre él. La superioridad quedó manifiesta ya en el primer entrenamiento libre de la mañana, donde el genio de Cervera aventajó en nueve décimas a su hermano Álex, el único que se quedó por debajo de la frontera del segundo de desventaja en esa sesión. Marc estaba en otra liga.

El dominio se mantuvo por la tarde, con el actual líder del campeonato liderando toda la práctica con holgura y siendo también el más rápido con diferencia en los minutos finales, cuando todos acostumbran a poner un par de juegos nuevos de neumáticos blandos para atacar el crono y garantizar su plaza en la Q2. A Marc Márquez solo le hizo falta un intento para reventar el crono y se ahorró la segunda goma blanda para uno de los fines de semana donde más claro lo tiene.

«La intención era salir con intensidad, como salgo todos los viernes, para colocarme en el sitio. Tengo la facilidad esta de llegar al primer entreno y hacer un buen tiempo. Es verdad que por la tarde se han acercado mucho más con los 'time attacks', pero me he sentido cómodo. Es viernes y esto no es como empieza, sino como acaba, así que hay que seguir con la misma intensidad», explicaba después de completar un viernes arrollador en el circuito de Motorland Aragón.

Es cierto que, en el segundo intento de vuelta rápida, todos sus rivales se acercaron, especialmente su hermano Álex, que se quedó a apenas dos décimas del mejor giro del día, pero en términos de ritmo de carrera, la diferencia de Marc es superior al medio segundo y mucho tendría que cambiar la cosa para que se dé un vuelco a la situación el sábado y el domingo.

El único rival de Marc Márquez en Aragón es el propio Marc Márquez, y eso le obliga a no bajar la guardia: «Es peligroso fiarse, porque aunque parece que voy sobrado, estoy apretando. No es que vaya con una mano, sino que estoy apretando, porque si no estaría con los otros. Para tener ese extra de margen, hay que saber gestionar el riesgo, saber cuándo y cómo la situación necesita asumir riesgos». El ilerdense habla con conocimiento de causa, y es que este año ya falló en otro de sus jardines del campeonato, el circuito texano de Austin

Márquez y el resto

Nadie pone en duda la superioridad de Marc Márquez en un trazado donde la mayoría de las curvas son de izquierdas (en el segundo sector, repleto de ese tipo de curvas, el español arrasa) y con poco agarre en el asfalto. Las condiciones idílicas para el de Cervera, que todo lo que no sea un doblete por su parte, será una sorpresa.

Lo asumía su principal rival hoy en día, su hermano Álex, que se tomaba esa superioridad con sentido del humor: «Por la mañana estaba un poco preocupado, pero luego he visto que en 2019 había metido 1.6 al segundo y he pensado: 'bueno, 0.9 de hoy no es tanto'. Es algo que esperaba, así que, me he centrado en lo mío». De momento, Álex es el mejor de los mortales y con un ligero escalón con el resto de los rivales. Dos segundos puestos para el pequeño de los Márquez sería un gran resultado, en una pista donde debería minimizar daños con respecto a su hermano.

El piloto de Gresini es el líder destacado de esa segunda división donde todo está ya más apretado y donde aparecen nuevos actores secundarios. Maverick Viñales y Joan Mir quedaron empatados a la milésima en la tercera posición, por delante de Pedro Acosta, Johann Zarco y Brad Binder. Es decir, tres KTM y dos Honda entre los Márquez y la siguiente Ducati, la del rookie Fermín Aldeguer, octavo, que precedió a un tibio Pecco Bagnaia. El italiano sigue en un bache, aunque al menos se clasificó dentro de los diez primeros, que tienen su sitio asegurado en un Q2, donde de momento no hay ni Aprilias ni Yamahas, que tendrán que pelear por sitio de privilegio en la parrilla en la repesca Q1.

Las categorías pequeñas también estuvieron dominadas por sus respectivos líderes. El de Moto2, Manu González, lideró la clasificación por delante del brasileño Diogo Moreira, con Arón Canet en una discreta undécima posición, mientras el de Moto3, José Antonio Rueda, hizo lo propio en la menor de las cilindradas, donde cinco españoles coparon las cinco primeras posiciones.