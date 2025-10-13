Marc Márquez podría perderse la carrera de Valencia tras pasar por el quirófano

Malas noticias en el mundo del motociclismo, ya que el piloto español Marc Márquez ha tenido que volver a pasar por el quirófano para subsanar ... la dolencia física que había sufrido tras la dura caída que tuvo en su última carrera, el GP de Tailandia. Inicialmente, el piloto catalán, ya campeón del mundo de MotoGP con su Ducati tras una arrolladora temporada, había optado por un tratamiento conservador que le iba a hacer perderse el GP de Australia, en el que el italiano Michelle Pirro iba a sustituirle.

No obstante, y según ha informado este lunes el propio Ducati en un comunicado oficial, tras una revisión por su lesión en el omóplato derecho, Marc Márquez ha sido intervenido con éxito en el Hospital Ruber Internacional de Madrid. El mismo equipo médico que lo había examinado siete días antes constató que la fractura coracoides y el daño en los ligamentos no mostraban suficientes signos de estabilización después de una semana de inmovilización.

«Por lo tanto, dado el riesgo de inestabilidad residual, se decidió realizar estabilización quirúrgica y reparación de los ligamentos acromioclaviculares. Marc Márquez, que ya se encuentra en casa, continuará su proceso de recuperación, y su progreso determinará el momento de su regreso a la competición. ¡Te deseamos lo mejor, campeón!», reza el comunicado de Ducati, que no deja claro cuándo podrá estar de vuelta el campeón del mundo.

Esto, por tanto, pone al catalán en duda para estar presente en el GP de la Comunitat Valenciana que se disputa a finales de noviembre en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste. La prueba, que ya iba a estar de alguna forma descafeinada al estar sentenciado el título mundial con antelación, podría no contar con la presencia de Márquez, ya que al no tener nada en juego, podría optar por ser conservador y no asumir riesgos, quedándose sin subir a la moto en la última carrera del calendario.

Por poner en contexto, el mundial de MotoGP se desplaza este fin de semana del 17 al 19 de octubre a Australia, y la semana siguiente, la del 24 al 26 de octubre, tendrá carrera en Malasia. Tras un pequeño parón, las motos correrán en Portugal, el fin de semana del 7 al 9 de noviembre, mientras que la temporada llegará a su fin en la tradicional última carrera del Circuit Ricardo Tormo, programada para el fin de semana del 14 al 16 de noviembre, una cita que cobra especial importancia ya que el año pasado no se pudo disputar debido a los daños en las infraestructuras que sufrió la pista de Cheste y sus aledaños por la dana.