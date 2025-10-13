Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo DIRECTO | Lluvias de intensidad torrencial en la Safor
Marc Márquez, en el box de Ducati, en una imagen de archivo. AFP

Marc Márquez podría perderse la carrera de Valencia tras pasar por el quirófano

El ya campeón del mundo de MotoGP ha sido intervenido de su lesión en el omóplato derecho y su fecha de retorno se desconoce, poniéndole en duda para la cita en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 11:40

Comenta

Malas noticias en el mundo del motociclismo, ya que el piloto español Marc Márquez ha tenido que volver a pasar por el quirófano para subsanar ... la dolencia física que había sufrido tras la dura caída que tuvo en su última carrera, el GP de Tailandia. Inicialmente, el piloto catalán, ya campeón del mundo de MotoGP con su Ducati tras una arrolladora temporada, había optado por un tratamiento conservador que le iba a hacer perderse el GP de Australia, en el que el italiano Michelle Pirro iba a sustituirle.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet reactiva el aviso naranja en la Comunitat Valenciana por el regreso de chubascos y tormentas muy fuertes y señala las zonas donde caerán
  2. 2

    Los alcaldes de la dana, emocionados ante Felipe VI: «Estamos muy agradecidos de que no se nos haya olvidado»
  3. 3 El Ayuntamiento suspende las clases en las pedanías y zonas inundables de Valencia
  4. 4 Una menor en estado grave tras ser atropellada por el tranvía en la avenida Tarongers
  5. 5 El alcalde de Cullera tampoco entiende los avisos de Aemet: «Nos ha sorprendido mucho»
  6. 6 «Creíamos que el mal olor era de las palomas, pero no que Antonio estuviera muerto dentro»
  7. 7 Cientos de valencianos atrapados en carreteras y estaciones por inundaciones en Tarragona
  8. 8 La alerta roja de Tarragona obliga a suspender 17 trenes del Corredor Mediterráneo con origen en Valencia y Barcelona
  9. 9

    El tráfico desborda la Pista de Ademuz
  10. 10 La dana Alice vuelve a golpear con fuerza Valencia: calles inundadas y vecinos en alerta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Marc Márquez podría perderse la carrera de Valencia tras pasar por el quirófano

Marc Márquez podría perderse la carrera de Valencia tras pasar por el quirófano