Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La senyera, luciendo en la invasión de pista tras el Gran Premio de MotoGP. IVÁN ARLANDIS

Un Gran Premio que se gana ser el cierre del Mundial

Dorna mantiene la incógnita sobre qué circuito pondrá el colofón a partir de 2027 por la irrupción de los países árabes

Alberto Martínez de la Calle

Alberto Martínez de la Calle

Valencia

Domingo, 16 de noviembre 2025, 18:46

Comenta

El rotundo éxito del primer Gran Premio de la Comunitat posterior a la dana ha servido para reforzar, aún más si cabe, al Circuit ... Ricardo Tormo como colofón del Mundial de Motociclismo. Cheste se alza como el cierre del campeonato desde principios de siglo y mantendrá esta condición, al menos, el próximo año. Sin embargo, tal y como advierten desde Dorna, empresa organizadora de la competición, se abre un interrogante a partir de 2027. La competencia de los países árabes, unida a la intención de la promotora de ampliar el calendario de las carreras, alimenta la incógnita.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo radar de Valencia que empezará a multar en unas semanas
  2. 2 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  3. 3 La Generalitat lanza un bono térmico que dará 397&euro; de ayuda directa a miles de valencianos sin tener que pedirlo
  4. 4 Muere un parapentista de Valencia tras caer por la ladera de una montaña
  5. 5 Un devastador incendio en un taller de motos de Alboraya provoca una nube de humo visible desde Valencia
  6. 6 Dos muertos y tres heridos tras caer un coche desde un puente en Benassal
  7. 7 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  8. 8

    Ángel Albendín: «Los patinetes son un problema: de 10 accidentes, en 8 o 9 hay heridos»
  9. 9 Prisión para el joven que dejó en coma a un policía en Vinalesa
  10. 10 Aemet confirma el regreso de las lluvias a la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde caerán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un Gran Premio que se gana ser el cierre del Mundial

Un Gran Premio que se gana ser el cierre del Mundial