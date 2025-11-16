Un Gran Premio que se gana ser el cierre del Mundial

El rotundo éxito del primer Gran Premio de la Comunitat posterior a la dana ha servido para reforzar, aún más si cabe, al Circuit ... Ricardo Tormo como colofón del Mundial de Motociclismo. Cheste se alza como el cierre del campeonato desde principios de siglo y mantendrá esta condición, al menos, el próximo año. Sin embargo, tal y como advierten desde Dorna, empresa organizadora de la competición, se abre un interrogante a partir de 2027. La competencia de los países árabes, unida a la intención de la promotora de ampliar el calendario de las carreras, alimenta la incógnita.

Cabe recordar que, el pasado mes de marzo, la Generalitat anunció un acuerdo con Dorna para extender el Gran Premio de Cheste, al menos, hasta 2031. Y sin la temida alternancia. El nuevo contrato entrará en vigor en 2027. Es decir, cuando expire el actual.

La Generalitat aspira a que el Circuit resista como colofón del Mundial en 2027, aunque no es un objetivo sencillo. La competencia ha crecido ostensiblemente con la irrupción deportiva de los países árabes, cuyas propuestas económicas están fuera del alcance de la Comunitat. La otra arista del asunto está relacionado con el calendario. Dorna planea ampliar el número de eventos en los próximos años. Tanto esta temporada como la próxima, el campeonato está compuesto por 22 carreras, pero podrá crecer en el futuro.

Ahí entra, además, el componente climatológico. En caso de que el calendario de competición se estire hasta diciembre, Dorna valorará las opciones que ofrezcan mejores condiciones meteorológicas en esas fechas. La promotora no se atreve a descartar Valencia como cierre del Mundial a partir de 2027, pero avisa de que no hay una decisión tomada. Por ejemplo, la ciudad árabe de Qiddiya ha impulsado un megaproyecto con un circuito futurista

El nuevo contrato entre la Generalitat y Dorna no recoge el compromiso de que Cheste continúe cerrando el Mundial de MotoGP. El canon que se abonará por el nuevo lustro de carreras empezará con unos 12 millones de euros en 2027 para aumentar progresivamente hasta cerca de 14 en 2031.

Con la continuidad del Gran Premio de la Comunitat garantizada hasta 2031, Susana Camarero se presentó este domingo en Cheste para disfrutar de unas apasionantes carreras que se apagaron el año pasado por la dana. Al acceder al Circuit, la vicepresidenta primera de la Generalitat saludó a Carmelo Ezpeleta, director general de Dorna, empresa organizadora del Mundial de MotoGP. La consellera celebró la implicación mostrada por la promotora después de la tragedia.

«Quiero agradecer a Dorna y a Carmelo Ezpeleta su compromiso con Valencia y también la comprensión y el apoyo que hemos recibido en este último año. Desde 1999 que se abrió este circuito, 2024 fue el primer año que no se pudo celebrar este Gran Premio. Dorna decidió hacer ese Gran Premio Solidario en Barcelona, que recaudó 1,6 millones que fueron destinados íntegramente a los municipios de Cheste y Chiva», destacó Camarero, quien recalcó la reconstrucción del trazado y su entorno.

«Después de la inmensa tragedia del año pasado, renovamos las ganas de la afición y de Valencia por el Gran Premio de la Comunitat en un circuito que es seña de identidad y que es ejemplo de lo que somos los valencianos. Como dice nuestro himno, nos recuperamos de los desastres para volver a ponernos en pie. Y este circuito es una muestra de ello», añadió Susana Camarero, quien recalcó el esfuerzo económico llevado a cabo por la Generalitat para reconstruir a tiempo los accesos al trazado después de que fueran arrasados por la dana.