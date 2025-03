Mazón confirma la renovación del Gran Premio de la Comunitat de MotoGP hasta 2031

El rugido de los motores del Mundial de motociclismo seguirá sonando en tierras valencianas hasta 2031 sin alternancia, tal y como ha anunciado el presidente ... de la Generalitat, Carlos Mazón, este mismo martes en un acto realizado en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste. «Vais a tener Gran Premio por lo menos cinco años más», señaló el mandatario valenciano ante las autoridades presentes.

Personalidades de todo tipo relacionadas con el mundo del motociclismo, como Jorge Martínez Aspar, el CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, o los pilotos valencianos Jaume Masià y Sergio García Dols, estuvieron presentes en un acto en el que las autoridades visitaron las obras de reconstrucción del Circuit Ricardo Tormo, que se vio afectado por la dana del pasado mes de octubre y que obligó a la cancelación del Gran Premio de 2024.

Mazón no ha querido realizar ningún tipo de declaraciones más allá del acuerdo, que implica que habrá Gran Premio de MotoGP durante siete años más, contando este 2025. Esta edición y la de 2026 -las que se organizan al abrigo del anterior contrato, Cheste cerrará el Campeonato. A partir de 2027, cuando entrará en vigor el nuevo acuerdo, esto no estará garantizado en negro sobre blanco y dependerá de cómo se organice el calendario por parte de la Federación Internacional de Motociclismo.

Lo que sí está claro es que Cheste reecibirá las motos en la misma época del año, entre noviembre y, como mucho, la primera semana de diciembre. También está pactado en el contrato el canon que se abonará por el nuevo lustro de carreras, que empezará por unos 12 millones en 2027 para aumentar progresivamente hasta el entorno de los 14 en 2031. "Es el mismo precio para todos los GP que se celebren en esos años en la Peníncula", ha precisado Ezpeleta.

Y esto es importante para Cheste: el acuerdo elimina definitivamente el fantasma de la alternancia -que sólo ha sufrido Aragón y, bueno, Cheste pero por culpa de la dana- y la posibilidad de quedarse sin GP. Ezpeleta ya ha avisado en alguna ocasión que será complicado que en el nuevo periodo haya cinco carreras en una misma temporada en la Península, contando los cuatro trazados españoles y Portugal. Cataluña fue el primero en renovar, y la presión estaba para los otros cuatro, incluido el trazado de Valencia.

A pesar de que la Generalitat lo tenía ya encarrilado de cara a anunciar esa renovación en el entorno del GP de la Comunitat que se llevó por delante, como tantas cosas, la dana. En lo estrictamente deportivo, un evento de MotoGP a la altura del 25 aniversario del circuito y un acto en el que se iba a presentar el nuevo logo.

Si no hay otra tragedia, que no es una frase hecha, las motos volverán en noviembre a Cheste. Mientras el campeonato avanza, también la reconstrucción del Circuit. "Este es un día muy especial para mí, de sentimientos encontrados. Me es difícil venir a Valencia y no acordarme de esos días bestiales, en los que estábamos en shock por las noticias que nos llegaban a Malasia. Luego, la reacción de la familia de MotoGP, que hicimos un GP de la Solidaridad que fue un éxito para ayudar a Chiva y Cheste", ha afirmado Ezpeleta: "Como siempre, luego sale el sol, y tenemos el orgullo de anunciar de que Valencia contará con un gran premio de motociclismo al menso hasta 2031". Mazón ha destacado el impacto económico que tiene el Gran Premio de la Comunitat, cifrado en entre 38 y 40 millones de euros, en cada edición, para el entorno del Circuit de Cheste.