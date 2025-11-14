Cuánto dinero ganan los pilotos de MotoGP que vienen a Cheste Marc Marquez es el piloto mejor pagado con 12 millones de euros por temporada

Los sueldos millonarios de sus protagonistas evidencian la importancia que tiene este deporte, y es que a las puertas del cierre de temporada, el debate sobre las marcadas diferencias salariales entre los pilotos vuelve a estar sobre la mesa, reflejando también la desigualdad competitiva entre equipos y marcas.

Marc Márquez, ganador del campeonato y principal ausente en Cheste, encabeza la lista de los pilotos mejor pagados del Mundial. El ocho veces campeón del mundo percibe alrededor de 12 millones de euros por temporada, una cifra similar a la que recibe Fabio Quartararo, quien continúa vinculado a Yamaha gracias a un contrato de larga duración que se prolonga dos años más.

Por detrás se encuentra Francesco «Pecco» Bagnaia, actual piloto oficial de Ducati, cuyo salario ronda los siete millones de euros anuales. A pesar de ser bicampeón con la marca italiana, sus ingresos siguen por debajo de los de Márquez, reflejando cómo la popularidad y el impacto comercial todavía pesan tanto como los resultados en la pista.

En cuarta posición se encuentra Jorge Martín, actual campeón del mundo de MotoGP, que percibe un salario estimado de 4,2 millones de euros por temporada.

Más allá del salario fijo que perciben por contrato, los pilotos de MotoGP también aumentan sus ganancias gracias a bonificaciones por rendimiento. Cada victoria, podio o pole position supone un extra económico, y muchas fábricas añaden incentivos especiales según la posición final en el campeonato.

En términos de premios por carrera, se estima que el ganador de la prueba principal puede embolsarse alrededor de 100.000 euros, mientras que el vencedor de la carrera sprint recibe aproximadamente 50.000 euros adicionales. Estas cifras convierten cada fin de semana de competición en una oportunidad no solo deportiva, sino también económicamente muy valiosa para los pilotos y sus equipos.

Ranking de sueldos MotoGP

Marc Márquez: 12M€

Fabio Quartararo: 12M€

Pecco Bagnaia: 7M€

Jorge Martín: 4'2M€

Maverick Viñales: 4M€

Johann Zarco: 4M€

Jack Miller: 3M€

Joan Mir: 3M€

Enea Bastianini: 2'5M€

Álex Rins: 2'2M€

Pedro Acosta: 1'5M€

Brad Binder: 1M€

Franco Morbidelli: 1M€

Álex Márquez: 900.000€

Miguel Oliveira: 800.000€

Fabio DiGiannantonio: 400.000€

Luca Marini: 400.000€

Fermín Aldeguer: 300.000€

Marco Bezzecchi: 300.000€

Raúl Fernández: 300.000€

Somkiat Chantra: 300.000€

Ai Ogura: 300.000€