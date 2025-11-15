Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz de este domingo deja 4 horas gratis por la lluvia y el viento: las mejores horas para poner los electrodomésticos
Una aficionado acelera su moto en las calles de Cheste este sábado por la noche. LP

Cheste ya ruge como antes de la dana

Las calles y los bares del municipio revientan con miles de aficionados procedentes de toda Europa

Alberto Martínez de la Calle

Alberto Martínez de la Calle

Valencia

Sábado, 15 de noviembre 2025, 20:17

Comenta

Noche grande en Cheste. Después de un 2024 negro por la dana, que dejó al municipio de 9.000 habitantes sin uno de sus fines ... de semana más rentables de todo el año, las calles vuelven a rugir con fuerza. El Gran Premio de la Comunitat Valenciana, como siempre, está llenando hasta la bandera las calles y los bares de la localidad con aficionados del motor procedentes de toda Europa. El sonido ensordecedor de las motos acelerando es la banda sonora de la población durante estos días. Y los negocios de hostelería no dan abasto para atender a la avalancha de seguidores. Esta es otra forma de superar la tragedia del año pasado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un devastador incendio en un taller de motos de Alboraya provoca una nube de humo visible desde Valencia
  2. 2 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  3. 3 Quién es Noemí, la mujer con la que Santiago Cañizares se ha casado este viernes por tercera vez en Valencia
  4. 4 La Generalitat lanza un bono térmico que dará 397&euro; de ayuda directa a miles de valencianos sin tener que pedirlo
  5. 5

    Los alquileres turísticos emigran a media hora al sur de Valencia
  6. 6

    El Gobierno mete a miles de personas por el barranco del Poyo para llegar al Circuit de Cheste
  7. 7

    Un asesor de Pradas desvela a la jueza que la consellera se fue a su casa la noche de la dana
  8. 8 Qué hacer este sábado en Valencia: conciertos, mercadillos y degustaciones
  9. 9 El nuevo radar de Valencia que empezará a multar en unas semanas
  10. 10 Más de 5.000 objetos perdidos del aeropuerto se venderán en un mercadillo solidario de Manises

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cheste ya ruge como antes de la dana

Cheste ya ruge como antes de la dana