Cheste ya ruge como antes de la dana

Noche grande en Cheste. Después de un 2024 negro por la dana, que dejó al municipio de 9.000 habitantes sin uno de sus fines ... de semana más rentables de todo el año, las calles vuelven a rugir con fuerza. El Gran Premio de la Comunitat Valenciana, como siempre, está llenando hasta la bandera las calles y los bares de la localidad con aficionados del motor procedentes de toda Europa. El sonido ensordecedor de las motos acelerando es la banda sonora de la población durante estos días. Y los negocios de hostelería no dan abasto para atender a la avalancha de seguidores. Esta es otra forma de superar la tragedia del año pasado.

Cheste revienta cada fin de semana de Gran Premio. Y esta vez no iba a ser menos. Al revés. Había ganas acumuladas. Sus calles son un hervidero de aficionados y motos abriendo gas. Y el Ayuntamiento ha adaptado la localidad para disfrutar al máximo y con la mayor comodidad posible de una fiesta subrayada en rojo dentro del calendario.

La de este sábado es la principal jornada de la agenda de ocio del municipio, aunque el viernes ya hubo una paella popular y una fiesta nocturna ofrecida por Raúl Platero. Hoy, a partir de las 19 horas, varios DJ's están amenizando una noche que quedará grabada en la memoria de muchos.

Gastronomía, música en directo y pasión por las motos. La fiesta se distribuye en dos zonas: la plaza Doctor Cajal, donde se ha instalado el MotoGP Sound Cheste; y la plaza II República, con el Green Zone. Este domingo, el Ayuntamiento también dará la posibilidad de seguir las carreras a través de pantallas gigantes.

«Desde el corazón de nuestro pueblo, damos la más calurosa bienvenida a la afición motera que ha viajado desde todos los rincones del mundo para vivir la emoción del Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana. Cheste no es solo el circuito; es un punto de encuentro donde la pasión por las motos se fusiona con la hospitalidad de nuestra gente. Nuestras calles y plazas se llenan de vida, música y un ambiente inigualable», afirman desde el Ayuntamiento.