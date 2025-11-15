Locura por una foto con Marc Márquez

Marc Márquez fue uno de los protagonistas del sábado, y eso que ni si quiera estaba participando en el Gran Premio por su lesión. El campeón de 2025 se paseó por el paddock, generando un reguero de aficionados detrás suya cada vez que ponía pie fuera del pit-lane, donde estuvo atento a lo que hacían sus compañeros del equipo Ducati, y sobre todo, su hermano Álex. Marc, eso sí, estará el domingo en la gala que cierra la temporada en la que se entregan los premios a los campeones del curso. Su año ha sido dominante, hasta su caída en el tramo final cuando ya era campeón de forma matemática.

El paddock del Circuit ha empezado a tomar color este sábado con la presencia de numerosos deportistas. La atleta Ana Peleteiro ha figurado como invitada en la parrilla de la carrera al Sprint de MotoGP. También se han dejado ver el futbolista del Valencia Luis Rioja, así como los levantinistas Pablo Martínez y Jorge Cabello. El jugador del Valencia Basket Víctor Claver ha seguido con atención las clasificaciones. Este domingo desfilarán por Cheste muchos más rostros conocidos para disfrutar de las carreras de la última cita del Mundial.

Al igual que Peleteiro, el influencer Cristian Ventura ha estado como invitado en la carrera al Sprint. «Con permiso, buenas tardes». Es la sencilla frase que ha llevado al joven sevillano al éxito tanto en TikTok como en Instagram. Sus vídeos acumulan millones y millones de reproducciones desde hace poco más de un año, cuando saltó a la fama de la manera más inocente. El suyo es uno de esos claros ejemplos del disparatado poder que esconden las redes sociales. En unos meses, este andaluz ha pasado de ser un camarero anónimo a recorrer lugares inverosímiles de todo el mundo portando con elegancia una bandeja. Este fin de semana, con Cheste como escenario, se estrena en un evento de MotoGP.

Un fenómeno viral que traspasa fronteras. Cristian Ventura, vestido siempre con una impecable camisa blanca y corbata roja, ha creado un personaje arrollador. Su actitud y su característica frase, la de «con permiso, buenas tardes», le han abierto puertas en todo el planeta. Eventos de todo tipo solicitan su presencia para amenizar el ambiente. El mundo del deporte también le reclama.