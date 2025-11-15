Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Nicolás Collado, Mario Martos, Ángel Piqueras y Jorge Avilés. MARIO M. G.

Un casco pionero para paliar los efectos de la dana

El Circuit presenta la iniciativa, cuya recaudación irá íntegramente a la Fundación Solidaridad Sobre Ruedas

Alberto Martínez de la Calle

Alberto Martínez de la Calle

Valencia

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:01

Luce los colores que tanto identifican al Circuit Ricardo Tormo: naranja y negro. Este viernes, el trazado de Cheste ha lanzado un proyecto pionero ... al presentar su propio casco de motos. Algo inédito en el mundo de la competición. La iniciativa irrumpe con un fin benéfico, ya que los ingresos por su venta irán destinados íntegramente a la Fundación Solidaridad Sobre Ruedas. Esta organización nació para ayudar a que los damnificados por la dana que perdieron su coche o su motocicleta recuperen la movilidad.

