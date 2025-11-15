Un casco pionero para paliar los efectos de la dana

Luce los colores que tanto identifican al Circuit Ricardo Tormo: naranja y negro. Este viernes, el trazado de Cheste ha lanzado un proyecto pionero ... al presentar su propio casco de motos. Algo inédito en el mundo de la competición. La iniciativa irrumpe con un fin benéfico, ya que los ingresos por su venta irán destinados íntegramente a la Fundación Solidaridad Sobre Ruedas. Esta organización nació para ayudar a que los damnificados por la dana que perdieron su coche o su motocicleta recuperen la movilidad.

De esta forma, el de Cheste se convierte en el primer circuito del mundo en contar con su propio casco. Ya está a la venta tanto en el trazado como en la plataforma digital de MT Helmets, la firma española que recogió el guante a las primeras de cambio para diseñar y producir el singular modelo.

Las líneas que recorren el casco representan la torre de control del circuito Ricardo Tormo, donde ha tenido lugar la presentación oficial. Al acto ha asistido el joven piloto Ángel Piqueras, quien este domingo tratará de refrendar su subcampeonato de Moto3 antes de dar el salto de categoría.

«Ha quedado bonito, con los colores del circuito. Es un orgullo que se haya presentado aquí», ha comentado Piqueras. El de Ayora, piloto del equipo MT Helmets-MSI, dio sus primeros pasos en la Cuna de Campeones, la escuela de motociclismo del circuito. Y en este escenario, el domingo tratará de ofrecer una alegría a la afición local: «No puedo poner solo la vista en el subcampeonato. Lo más inteligente es intentar mejorar mi estilo de pilotaje y estar consistente porque me vendrá bien el año que viene en Moto2». Hoy, en los entrenamientos libres, no se ha notado especialmente cómodo: «Ha sido difícil porque la pista estaba bastante mojada y sucia. Me he centrado en entender lo que necesitaba la moto. Estoy contento y con buenas sensaciones».

Junto a Piqueras se encontraba el director del trazado, Nicolás Collado. Se ha mostrado especialmente ilusionado con el lanzamiento del MT Braker SV Circuit Valencia. Así ha sido bautizado el casco, que rinde homenaje al esfuerzo realizado por los valencianos para superar las consecuencias que dejó el temporal. Se han producido 500 unidades.

«Es un día muy especial para a nosotros porque es un proyecto del que me siento muy orgulloso. El casco es espectacular y MT Helmets se ha involucrado al cien por cien en tiempo récord, ya que nace de una conversación casual. Y la campaña solidaria es fantástica», ha destacado Collado.

Desde MT Helmets, Jorge Avilés, responsable de marketing, ha hablado con emoción: «No sólo es un producto, es un gran proyecto que lleva detrás un mensaje para las familias que lo perdieron todo con la dana. Desde el principio creímos en el proyecto y por eso lo hemos sacado lo más rápido posible».