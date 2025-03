Bagnaia aprovecha el error de Marc Márquez y Álex es nuevo líder

Jesús Gutiérrez Domingo, 30 de marzo 2025, 20:42 | Actualizado 23:48h. Comenta Compartir

Inesperado domingo el vivido en el circuito de Las Américas con una carrera de MotoGP caótica que empezó antes incluso de que se apagara el semáforo. Y es que la fina lluvia que cayó minutos antes de la salida provocó el desconcierto en la parrilla. Los equipos no sabían muy bien si montar neumático slick o rayados y la decisión de Marc Márquez lo cambió todo.

Sin que nadie lo esperara, el español salió corriendo hacia boxes para salir con la Ducati configurada en seco y provocó la estampida general, ya que la mayoría le copió la estrategia y obligó a detener el procedimiento de salida. Una táctica, que había pactado con su jefe de mecánicos, y que explicaba así: «Estaba secándose la pista y he preguntado al equipo si podía cambiar los neumáticos. Me han dicho que no daba tiempo y que tenía que entrar en box con la segunda moto, así que, a falta de dos minutos, he salido corriendo a box sabiendo que me iban a seguir el resto y se iba a abortar la salida». Lo clavó Marc Márquez.

Ese caos que retrasó la salida diez minutos sería el preludio de lo que vendría a continuación. Con todos de nuevo en la parrilla con neumáticos lisos, se iniciaba una carrera recortada en una vuelta y con el asfalto muy delicado, porque había zonas del trazado que todavía estaban húmedas. Estas condiciones tan complicadas generalmente son terreno fértil para Marc Márquez, que desde la primera vuelta se quedó en solitario en cabeza y abrió hueco con respecto a sus perseguidores. El catalán iba enfilado hacia una nueva victoria, afrontaba la novena vuelta con once todavía por delante, siendo el más rápido en pista y con un margen de más de dos segundos con respecto a Pecco Bagnaia. Pero en la curva 4 se fue al suelo después de pasar por encima de un piano mojado.

Así explicaba el incidente el protagonista: «He acortado un poco de más ese piano y con la lluvia me ha deslizado. Es cuestión de milésimas de segundo, de momentos que pierdes la concentración. He cometido un error y lo único que queda es pedir disculpas. Ni ayer era Superman ni hoy no soy un desastre». Aunque intentó retomar la marcha, Márquez había perdido una estribera y tenía muy dañada la moto del lado derecho, así que se no le quedó otra que abandonar cuando vio que no podía entrar en los puntos.

Cambio de escenario

La caída de Márquez supuso un giro de guion inesperado en la carrera y el más beneficiado fue Bagnaia, que parecía condenado a la segunda posición y se encontró liderando la carrera. El italiano había tenido sus más y sus menos en el inicio con un peleón Álex Márquez, al que por fin pudo superar y dejar atrás. La caída de su compañero de box le entregó la victoria en bandeja y el italiano no desaprovechó el regalo. Un punto de inflexión tras un inicio complicado, que se encargaba de recordar después el propio Bagnaia: «Es genial volver a lo más alto del podio después de un periodo tan difícil y he escuchado algunas cosas de gente que ha pilotado en MotoGP que no entendía, pero esas críticas me han motivado mucho y ahora estoy de vuelta».

Victoria número 30 de Bagnaia en la clase reina, números de leyenda para el italiano y que volvió a privar a Álex Márquez de lograr el triunfo. Y es que, por sexta vez en este curso, el pequeño de los Márquez volvió a subirse al segundo escalón del podio, que esta vez tuvo premio extra, ya que se alzaba al frente de la clasificación del Mundial. «Soy 'míster segundo', pero estamos liderando el campeonato», decía con guasa Álex, que continuaba con su estrategia de la hormiguita. «Seguimos ahí, sin hacer mucho ruido, sumando y haciendo un gran trabajo. Puede dar un poco de vértigo vernos liderando, pero estas oportunidades hay que aprovecharlas», reconocía.

Completó el podio Fabio Di Giannantonio, que en las últimas vueltas se acercó mucho al español. Cuarto finalizó Franco Morbidelli, que también vio por momentos en peligro esa posición ya que por detrás llegaba como un misil el rookie Fermín Aldeguer. El murciano firmó una remontada de ensueño, siendo el más rápido en el tramo final, pero acabó por los suelos cuando quedaban apenas tres vueltas.

Y es que fue una carrera de eliminación, en la que solo terminaron 16 pilotos, con Jack Miller quinto con su Yamaha como el primer piloto no Ducati, por delante de Marco Bezzecchi con la Aprilia, Enea Bastianini con la KTM y Luca Marini con la Honda. Todas las marcas representadas en el 'top 8' de la clasificación, con las Ducati imponiendo su ley en MotoGP.