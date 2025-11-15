Álex Márquez impone su ley en la Sprint de MotoGP en el circuito de Cheste

Marc Escribano Cheste Sábado, 15 de noviembre 2025, 15:34 | Actualizado 16:15h. Comenta Compartir

Si bien Marco Bezzecchi fue el piloto de MotoGP más rápido el sábado a una vuelta, consiguiendo la pole en la clasificación batiendo el récord del Circuit Ricardo Tormo, a ritmo de carrera, aunque fuera en el formato corto del Sprint a 13 vueltas, el rey volvió a ser Álex Márquez. El subcampeón de 2025, que por la ausencia de su lesionado hermano Marc es, por defecto, el piloto a batir en Cheste, se llevó el gato al agua en la antesala de la fiesta del motociclismo que se vive en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana.

«Este circuito es de no cometer errores y estar en una buena línea. He intentado tirar, he mantenido el ritmo aunque he salido con más calma de lo normal. La temperatura ha cambiado y el neumático delantero estaba un poco crítico. Era importante acabar bien el año, ya sin pensar en el campeonato. Contento de poder llegar hasta el final con buena energía en el neumático. Ganar las dos carreras de un fin de semana es de esos objetivos que están ahí y nunca ha terminado de cuadrar. Aquí es verdad que hoy no me esperaba ganar, pero he podido cuadrar una carrera casi perfecta. Mañana veremos qué pasa, pero ojalá estar al menos peleando por la victoria», dijo Álex, el pequeño de los Márquez, que llegaba a Valencia sin nada en juego y con la única intención de demostrar que es el único que le puede plantar cara a su hermano. Impuso su ley sobre la pista valenciana y refrendó el por qué el año que viene, en la temporada 2026, portará una moto Ducati de fábrica como la de su hermano, pese a estar en el equipo Gresini.

Bezzecchi salió desde la pole pero terminó quinto, lo que le bastó para certificar su tercer puesto definitivo en el campeonato. El italiano de Aprilia rápidamente cedió el liderato con Álex, que partía justo detrás de él en segunda posición. El piloto de Gresini impuso un ritmo demoledor que únicamente Pedro Acosta, a la postre segundo clasificado en la Sprint, pudo seguir, aunque terminó a algo más de un segundo del vencedor. «Tenemos que estar contentos, otra carrera en el podio. Cuando a los pilotos se nos mete un objetivo en la cabeza es difícil darte por vencido. He trabajado en mis emociones. Antes las cosas no eran tan malas ni ahora son tan buenas. Estamos obligados a hacer una buena salida mañana y a estar espabilados en las primeras vueltas, porque sabemos que es difícil adelantar en Valencia. Evitar errores y ver hasta dónde podemos llegar, va a ser casi una carrera de resistencia. Muchas veces no ganas por ser el más fuerte o el más rápido, sino el que más cree», señaló el murciano.

Con las dos primeras posiciones decididas prácticamente desde el primer par de vueltas de la Sprint, la atención se centró en la batalla por el tercer cajón del podio. Entre Fabio di Giannantonio, Raúl Fernández y Marco Bezzecchi estuvo la cosa, quedando finalmente en este orden y siendo el italiano del VR46 el privilegiado de terminar tercero en la carrera corta del sábado, que reporta unos pocos menos puntos que una normal de domingo, pero que sirve igualmente para sumar de cara a un campeonato que se cierra este fin de semana tras 22 Grandes Premios.

«Esperaba un poquito más, quería luchar con Álex y Pedro, pero nuestra performance en la salida no es constante. Cuando he salido mal he dicho 'bueno, por lo menos podio tengo que hacer'. He hecho unos adelantamientos buenos y Raúl tenía buen ritmo, ha sido una bonita lucha, limpia. Nunca nos hemos tocado, pero dura. Me he divertido, aunque me quedo con este sabor agridulce, hacemos poco de fiesta pero falta un poquito», señaló Di Giannantonio, tercer clasificado.

No fue una buena carrera ni para Joan Mir ni para Luca Marini, que a la octava vuelta tuvieron que abandonar. La Honda está lejos de ser la moto dominante que fue en su día y Cheste lo refrendó. Lo que está claro es que Ducati, KTM y Aprilia son las factorías a batir a día de hoy, con Yamaha un pasito por detrás. Tampoco fue el día para Jorge Martín, que regresaba a una carrera, aunque fuera en el formato corto, tras un año para el olvido debido a las múltiples lesiones sufridas, justo en la temporada en la que tenía que defender la corona de campeón que obtuvo en 2024. El español terminó último, después de irse largo en una frenada y perdiendo muchos segundos con el grupo.