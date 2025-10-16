Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Gran Premio del año 2023 en Cheste. Circuit Ricardo Tormo

El Gran Premio de Valencia de MotoGP regresa con un lleno absoluto

Tras ausentarse del calendario en 2024 por la dana, la carrera en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste agota las entradas disponibles con un mes de antelación y durante el día de la carrera se recibirán a 95.000 asistentes

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:59

Comenta

El Circuito Ricardo Tormo de Cheste es una de las grandes catedrales para el mundo del motor y en especial para los fanáticos del motociclismo. ... Su cita anual marca el punto de clausura de un campeonato. Esa que sirve para desarrollar una gran celebración y en ocasiones decidir títulos mundiales. Este año 2025 y tras un año en que los pilotos no pudieron pisar el asfalto valenciano, hay más ganas que nunca por ver rugir las motos. Y eso se ha plasmado con el hecho de que a un mes vista se hayan agotado todas las localidades disponibles.

