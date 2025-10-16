El Gran Premio de Valencia de MotoGP regresa con un lleno absoluto

El Circuito Ricardo Tormo de Cheste es una de las grandes catedrales para el mundo del motor y en especial para los fanáticos del motociclismo. ... Su cita anual marca el punto de clausura de un campeonato. Esa que sirve para desarrollar una gran celebración y en ocasiones decidir títulos mundiales. Este año 2025 y tras un año en que los pilotos no pudieron pisar el asfalto valenciano, hay más ganas que nunca por ver rugir las motos. Y eso se ha plasmado con el hecho de que a un mes vista se hayan agotado todas las localidades disponibles.

Entre el 14 y el 16 de noviembre millares de personas venidas desde todas las partes del mundo serán las que acudirán durante estas tres jornadas para ver a los mejores corredores sobre dos ruedas. Su día grande, el domingo de carreras, prevé acoger a unos 95.000 asistentes en las gradas. Ya no hay billetes a la venta y de nuevo el Gran Premio de la Comunidad Valenciana vivirá un ambiente inmejorable para bajar el telón de 2025.

Lo hará con una prueba que seguro también tendrá un sentido sentimental, no sólo desde el punto de visto deportivo, sino también desde el personal y más humano. Porque la reciente desgracia que azotó a Valencia y las localidades colindantes, entre ellas Cheste, impidió que los pilotos llegaran al paddock en 2024. La dana del 29 de octubre inundó la pista y dañó diversas infraestructuras, además de los accesos al circuito. Sin apenas tiempo para la recuperación ni la logística necesaria ante una situación de tal magnitud, no quedó otra alternativa que llevar a suspender la carrera en territorio valenciano y cambiar de circuito esta última prueba. Un precedente inédito desde su inauguración e incorporación al calendario de carreras al haber estado como fijo y de forma ininterrumpida, a excepción del año 2020 de pandemia en la que también se contó con limitación de aforo.

De esta manera, el público valenciano y también los amantes del motor volverán a gozar de las catorce curvas del trayecto de Cheste. Lo harán con la incertidumbre de ver si Marc Márquez, ya proclamado matemáticamente campeón del mundo en la categoría reina, podrá estar presente después de haber pasado por quirófano tras el accidente sufrido en la última carrera y que le mantienen como duda. Si no, no faltarán otros grandes referentes, así como la emoción en las categorías de Moto 2 y Moto 3, con gran representación española y en busca de hacer un triplete de coronas mundiales.